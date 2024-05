L’opposante Diane Rwigara, vive critique du président Paul Kagame, a annoncé mercredi qu’elle allait se présenter à la présidentielle du 15 juillet au Rwanda, lors de laquelle le chef de l’Etat sortant briguera un quatrième mandat.

« Un nouveau chapitre pour le Rwanda commence maintenant. Ensemble, nous ferons l’histoire ! Rejoignez-moi alors que je me présente à la présidence », a-t-elle écrit sur X, avec le hashtag #Twagiye (« allons-y » en kinyarwanda).

