Un million de fumeurs au Royaume-Uni seront encouragés à troquer leurs cigarettes contre des vapes dans le cadre d’un nouveau programme pionnier « swap to stop » (changer pour arrêter) conçu pour améliorer la santé de la nation et réduire les taux de tabagisme.

« Dans le cadre de ce programme national inédit, près d’un fumeur sur cinq en Angleterre recevra un kit de démarrage pour la vape ainsi qu’un soutien comportemental pour l’aider à arrêter de fumer », a indiqué, dans un communiqué, le ministère de la Santé et des affaires sociales du Royaume-Uni.

Ce programme fait partie d’une série de nouvelles mesures visant à aider le gouvernement à atteindre son objectif d’une Angleterre sans fumée d’ici 2030, ce qui revient à réduire le taux de tabagisme à 5% ou moins, précise la même source.

Les autorités locales seront invitées à participer au programme au cours de l’année et chacune d’entre elles concevra un programme adapté à ses besoins, notamment en décidant des populations à cibler en priorité.

Dans un discours prononcé le mardi 11 mars, le ministre de la santé, Neil O’Brien, a annoncé également qu’à la suite du succès des programmes locaux, les femmes enceintes se verront offrir des incitations financières pour les aider à arrêter de fumer. Il s’agira d’offrir des bons d’achat, ainsi qu’un soutien comportemental, à toutes les femmes enceintes qui fument d’ici à la fin de l’année prochaine.

Le gouvernement mènera également une consultation sur l’introduction d’encarts obligatoires sur les paquets de cigarettes contenant des messages positifs et des informations destinées à aider les gens à arrêter de fumer.

En outre, les ventes illicites de produits de vapotage seront réprimées dans le cadre de mesures visant à empêcher les enfants et les non-fumeurs de commencer à fumer, une habitude qui gagne en popularité chez les jeunes, fait savoir le communiqué.

Le ministre de la santé, Neil O’Brien, s’est exprimé à ce sujet: « Jusqu’à deux fumeurs à vie sur trois mourront du tabagisme. Les cigarettes sont le seul produit en vente qui peut vous tuer s’il est utilisé. Nous allons offrir à un million de fumeurs une nouvelle aide pour arrêter de fumer. Nous financerons un nouveau programme national de +changer pour arrêter+, le premier du genre dans le monde. Nous travaillerons avec les autorités municipales et d’autres acteurs pour offrir à un million de fumeurs en Angleterre un kit de démarrage de vapotage gratuit ».

Les nouvelles politiques permettront d’atteindre les trois objectifs du gouvernement : aider davantage d’adultes à arrêter de fumer, empêcher les enfants et les non-fumeurs de se mettre au vapotage et utiliser le vapotage comme outil pour aider les fumeurs adultes à arrêter de fumer.

Pour ceux qui arrêtent de fumer, le risque de crise cardiaque est divisé par deux après un an d’arrêt, ce qui réduit de moitié la probabilité de se retrouver dans un lit d’hôpital ou pire, selon la même source.

En aidant davantage de femmes à vivre une grossesse sans cigarettes, on réduira le nombre de bébés nés en sous-poids ou sous-développés, avec des problèmes de santé nécessitant des soins néonataux et continus. Cela réduira également le risque de fausse couche et de mortinaissance.

En réduisant les taux de tabagisme, on diminue le nombre de maladies liées au tabagisme devant être traitées, ce qui réduit la pression sur le NHS (Service de santé publique) et contribue à réduire les listes d’attente, d’après le ministère.

Les chiffres du NHS pour 2021 ont montré que 9 % des enfants de 11 à 15 ans utilisaient des e-cigarettes, contre 6 % en 2018.

Compte tenu de cette forte augmentation, O’Brien lancera un appel à contribution sur le vapotage chez les jeunes afin d’identifier les possibilités de réduire le nombre d’enfants qui accèdent aux produits de vapotage et les utilisent – et d’explorer les domaines dans lesquels le gouvernement peut aller plus loin.

En collaboration avec les organismes chargés de l’application de la loi et en s’inspirant du travail effectué par le gouvernement avec les Trading Standards sur le tabac illicite, un nouveau financement de 3 millions de livres sterling sera également fourni pour créer une « brigade d’application de la loi sur les produits de vapotage illicites » spécialisée dans l’application des règles relatives au vapotage et dans la lutte contre les produits de vapotage illicites et les ventes aux mineurs.

Dans le cadre de ces mesures, HMRC et Border Force publieront également cette année une stratégie actualisée de lutte contre le tabac illicite. Cette stratégie exposera de manière stratégique comment continuer à cibler, attraper et punir les personnes impliquées dans le marché du tabac illicite.

En 2021, la prévalence du tabagisme en Angleterre était de 13 %, soit le taux le plus bas jamais enregistré, grâce à des mesures telles que le doublement des droits sur les cigarettes depuis 2010 et le maintien du financement des services locaux de lutte contre le tabagisme.

En 2021-2022, 68 millions de livres sterling de subventions de santé publique ont été dépensées par les autorités locales pour des services d’aide au sevrage tabagique et près de 100.000 personnes ont arrêté de fumer avec l’aide d’un service d’aide au sevrage tabagique.

En outre, 35 millions de livres ont été alloués au NHS cette année pour que tous les fumeurs admis à l’hôpital se voient proposer des services de traitement du tabagisme financés par le NHS.

Cependant, 5,4 millions de personnes en Angleterre continuent à fumer des cigarettes, ce qui reste la plus grande cause de maladies et de décès évitables. Jusqu’à deux fumeurs à vie sur trois mourront du tabagisme et des données récentes montrent qu’un décès sur quatre, tous cancers confondus, serait dû au tabagisme.

L’année dernière, une étude indépendante sur le tabagisme, dirigée par Javed Khan, a proposé une série de mesures pour aider les gens à se débarrasser de leur dépendance, qui ont inspiré les mesures présentées aujourd’hui.