Le prix du « Diplomate de l’année 2023 de la région MENA » a été décerné, lundi, à l’ambassadeur du Royaume du Maroc auprès du Royaume-Uni, Hakim Hajoui, lors de la 13e édition de la cérémonie de remise des prix du Diplomat magazine.

Ce prix consacre la vision éclairée du roi Mohammed VI et les avancées exceptionnelles du Royaume.

Tout en remerciant le Diplomat magazine pour ce prix, l’ambassadeur Hakim Hajoui a considéré qu’il s’agit d’une « reconnaissance de la vision prospective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour notre pays ».

