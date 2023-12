L’année 2023 restera sans doute gravée dans les mémoires. Ce fut l’année des triomphes et des réalisations exceptionnelles. Des victoires historiques sur la scène internationale, des consécrations nationales mémorables mais aussi des performances individuelles remarquables ont marqué cette année en apothéose pour le sport national.

C’est indéniable. L’année 2023 a été synonyme de gloire et de célébration pour le sport marocain. Une succession d’exploits qui ont rendu fiers des millions de Marocains du Maroc et de l’étranger.

De la consécration mondiale continentale avec notamment l’organisation du Mondial 2030 et de la CAN 2025, à la victoire emblématique de l’AS FAR dans la Botola après 15 ans d’attente, en passant par les performances monstrueuses de la boxeuse Khadija El Mardi aux niveaux mondial et africain, le Maroc a bel et bien écrit une page d’or dans l’histoire du sport mondial.

Coupe du monde 2030, le Maroc compte accueillir le monde

L’annonce de la co-organisation de la grand-messe du ballon rond par le Maroc a suscité une vague de fierté à travers tout le Royaume. C’est à l’unanimité que le Comité exécutif de la FIFA a choisi le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour cet événement.

His Majesty King Mohammed VI, may God assist Him, has the great pleasure of announcing to the people of Morocco that the FIFA executive council has just unanimously selected Morocco-Spain-Portugal as the sole bidder to host the 2030 FIFA World Cup. pic.twitter.com/3xoXMRKuy6 — FRMF (@FRMFOFFICIEL) October 4, 2023

SM Mohammed VI a partagé la nouvelle avec le peuple marocain, soulignant ainsi la reconnaissance internationale de la place de choix qu’occupe le Maroc dans le monde du football. Cette victoire est d’autant plus significative. Pour rappel, le Maroc, après cinq candidatures individuelles, s’est associé au duo ibérique pour porter cette initiative.

La candidature conjointe du Maroc, de l’Espagne et du Portugal a suscité un enthousiasme sans précédent sur les réseaux sociaux. Les internautes marocains ont exprimé leur fierté et leur joie.

Cette co-organisation de la Coupe du Monde 2030 est bien plus qu’un simple événement sportif, elle incarne un moment de rayonnement national et de célébration collective pour tous Marocains.

Consécration continentale du Maroc, la prochaine CAN aura lieu au Royaume

Cette nouvelle avait résonné telle une mélodie de victoire à travers tout le Royaume. Le Maroc, accueillera la Coupe d’Afrique des Nations en 2025. Cette décision, annoncée par le comité exécutif de la CAF au Caire, a été chaleureusement salué par les Marocains. Un élan de fierté s’est exprimé intensément sur les réseaux sociaux.

رسميا المغرب يحتضن نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025

🚨Exciting news! Morocco has been selected to host the 2025 Africa Cup of Nations 🏆

Get ready for an unforgettable tournament!#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/SqGzKQe2wq — FRMF (@FRMFOFFICIEL) September 27, 2023

Le Maroc s’octroie ainsi le privilège d’organiser sa deuxième CAN, la première s’était jouée en 1988. Un retour attendu par des millions de Marocains qui symbolise la reconnaissance de la qualité des infrastructures sportives et de l’engagement du Royaume envers le football continental.

Retour triomphal: l’AS FAR remporte la Botola après 15 ans d’attente

L’AS FAR décroche le titre de champion du Maroc après une attente qui aura duré quinze ans. Les Militaires se sont imposés comme le leader incontesté de la Botola cette année-là. La réalisation de cette performance exceptionnelle a déclenché un véritable paroxysme de joie chez les supporters des Tricolores, qui ont célébré l’événement dans les rues de la capitale.

Le suspense a été à son comble jusqu’à la dernière minute de la dernière journée, où l’AS FAR a affronté l’Ittihad de Tanger. Dans une saison disputée et pleine d’émotions, l’équipe a assuré sa victoire avec une performance marquée par le sang-froid de Reda Slim, l’homme de la saison. C’est d’ailleurs lui qui a inscrit le but crucial à la toute dernière minute du temps additionnel.

Les rues de la capitale ont été le théâtre d’une ferveur indescriptible des milliers de supporters arborant fièrement les couleurs de l’AS FAR et exprimant leur joie par des chants. Avec cette 13e victoire en championnat, le club de la capitale confirme son statut de géant du football marocain.

Khadija El Mardi, Championne du monde de boxe

C’est à New Delhi en Inde que la boxeuse marocaine Khadija El Mardi a gravé son nom dans l’histoire. La marocaine est devenue la première femme africaine et arabe à remporter la médaille d’or lors des Championnats du monde de boxe. Dans la catégorie des poids lourds (+81 kg), elle a brillamment surclassé la Kazakhe Kungeibayeva Lazzat, championne du monde en 2016.

La victoire de Khadija El Mardi est non seulement une fierté nationale, mais aussi une réalisation exceptionnelle pour toutes les femmes marocaines et africaines

Morocco’s Khadija El Mardi has won the Gold medal in the Heavyweight category at the 2023 Women’s World Boxing Championships She won a Gold medal in the Heavyweight category at the 2022 African Amateur Boxing Championships. pic.twitter.com/9ayHulBRJ9 — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) March 26, 2023

Sur les réseaux sociaux, les fans de boxe marocaine ont immédiatement réagi à cet exploit historique. Des milliers de Marocains ont exprimé leur joie et leur fierté, saluant la boxeuse comme une véritable icône du sport féminin.

Mondiaux d’Athlétisme: Fatima Ezzahra Gardadi a brillé sous les couleurs du Royaume à Budapest

Lors des Championnats du monde d’athlétisme qui ont eu lieu à Budapest, la marocaine, Fatima Ezzahra Gardadi, a ajouté une nouvelle page glorieuse à l’histoire de l’athlétisme national. Cette dernière a remporté la médaille de bronze au Marathon féminin.

À 31 ans, Gardadi a démontré une performance exceptionnelle en parcourant la distance de 42,195 km en un temps remarquable de 2 heures, 25 minutes et 17 secondes, s’imposant ainsi parmi l’élite mondiale de l’athlétisme féminin.

Fatima Ezzahra Gardadi, 31 ans, médaillée de bronze au marathon du championnat du monde d’athlétisme 🫡👏 pic.twitter.com/G4nuX8uYSW — usain (@us_ain) August 26, 2023

C’est avec une immense fierté que les supporters marocains ont célébré le succès de Gardadi sur les réseaux sociaux. La médaille de bronze de Gardadi marque un moment historique pour le marathon féminin marocain aux Championnats du monde d’athlétisme, renforçant la réputation du Maroc en tant que terre de champions.

Soufiane El Bakkali champion du monde du 3.000 m steeple

L’on ne peut parler d’athlétisme sans évoquer le champion du monde, Soufiane El Bakkali. L’athlète marocain a été sacré champion du monde du 3.000 m steeple en battant le détenteur du record du monde Lamecha Girma.

El Bakkali, désormais double tenant du titre mondial, a décroché la médaille d’or en 8:03.53.

Soufiane El Bakkali once more shows what a championship performer he is on his way to a second 3000m steeplechase #WorldAthleticsChamps gold 🤩 pic.twitter.com/U2kJhONoHb — World Athletics (@WorldAthletics) August 22, 2023

En mettant fin à l’hégémonie kényane dans le 3.000 m steeple, El Bakkali a non seulement confirmé sa position en tant qu’athlète de classe mondiale mais a également hissé les couleurs marocaines au sommet de la scène athlétique.

L’exploit épatant des Lionnes de l’Atlas en Coupe du monde féminine

Le 3 août 2023 restera à jamais gravé dans les annales du football féminin national. Les Lionnes de l’Atlas se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Face à la Colombie, classée 25e nation mondiale, les Marocaines ont remporté une victoire cruciale (1-0), ouvrant ainsi la voie à une étape historique dans la compétition.

L’exploit des Lionnes de l’Atlas a été rendu possible grâce à l’inattendu match nul entre l’Allemagne, grande favorite du groupe H, et la République de Corée. Les championnes du monde en 2003 et 2007 ont été incapables de s’imposer, ce qui a ouvert la porte aux Lionnes pour accéder aux huitièmes de finale.

Cette qualification historique, à l’instar de leurs homologues masculins, représente un moment inoubliable pour le football marocain. Les Lionnes de l’Atlas ont démontré une détermination et un talent exceptionnels, suscitant la fierté et l’enthousiasme des Marocains.

Les Lionceaux de l’Atlas U-23 sur le toit de l’Afrique

Un triomphe historique pour les Lionceaux de l’Atlas ! L’équipe marocaine des moins de 23 ans a décroché sa première Coupe d’Afrique des Nations. Lors d’une finale épique face à l’Égypte (2-1), les poulains d’Issame Charaï ont gardé l’objectif ultime en tête.

🚨 Le Maroc soulève la CAN U23 devant son public ! 🏆🇲🇦❤️ pic.twitter.com/ueMwinmHQ9 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 8, 2023

La finale a été une bataille acharnée, marquée par des moments de tension et d’excitation. Les Lionceaux ont réussi à renverser le cours du match grâce à Yanis Begraoui, qui a marqué à la 37e minute ainsi qu’Oussama Targhalline, qui a scellé la victoire à la 108e minute.

Le stade Moulay Abdellah était le théâtre de l’effervescence et de la ferveur des milliers de supporters marocains venus soutenir leurs jeunes prodiges. Cet exploit marque la continuité du succès du football marocain.

L’Épopée des Lionceaux de l’Atlas : Finalistes de la CAN U17 et Quart de Finale Mondial U17

Décidément, le football national se porte à merveille! Et ce, dans toutes les catégories. Les Lionceaux de l’Atlas U17 ont atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023) des moins de 17 ans.

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقيم حفلا على شرف المنتخب الوطني لاقل من 17 سنة The Royal Moroccan Football Federation holds a ceremony in honor of our U17 National Team pic.twitter.com/ounsbCXYs5 — FRMF (@FRMFOFFICIEL) November 27, 2023

Bien que la victoire finale ait échappé de peu, leur parcours exceptionnel a été salué par tous les Marocains. La finale, remportée par le Sénégal sur le score de 2-1 à Alger, a été un match épique où les jeunes joueurs ont démontré leur détermination et leur talent.

Cette finale leur a d’ailleurs valu une qualification directe en Coupe du monde. Lors de cette messe africaine du ballon rond, les Lionceaux ont réussi à se hisser en quart de finale, pour la première fois de leur histoire.

L’année 2023 aura été une année riche en exploits pour le Royaume et en émotions pour les Marocains. Celle-ci restera gravée comme une époque d’exploits et de triomphes pour le sport marocain.