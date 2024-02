Le procureur général du Roi près la cour d’appel de Fès a décidé de poursuivre de nouveaux prévenus dans l’affaire du réseau de «vente des nourrissons» et de manipulation des services médicaux, en état de détention provisoire.

Le procureur général de Fès a décidé de poursuivre en détention un employé du Centre hospitalier Ibn Al Khatib de la même ville conformément à l’article 241 du code pénal pour détournement de deniers publics.

Le parquet général a également poursuivi une deuxième accusée, qui n’est autre que la fille de la «cheffe de ce réseau criminel», dont les membres sont actuellement incarcérés dans la prison locale Bourkaiz. Celle-ci était en fuite après le démantèlement du réseau de vente de nourrissons par la Brigade régionale de la police judiciaire (BRPJ).

Selon des sources bien informées, elle faisait l’objet d’une d’un mandat d’arrêt national pour traite des êtres humains, participation au détournement et à la dilapidation de fonds publics, abus d’influence, usurpation d’identité d’une profession réglementée par la loi et participation à la falsification d’un certificat médical, outre une accusation de chantage.

Fès a été secouée début février par une odieuse affaire criminelle impliquant un médecin, deux infirmiers et 27 autres personnes qui ont été arrêtés par la police pour leur implication dans le trafic de nourrissons et bien d’autres actes criminels.

Lire aussi. Scandale à Fès: un médecin et 29 individus arrêtés pour «vente de nourrissons»

En coordination avec les éléments de la Direction générale de surveillance du territoire (DGST), les membres de la BRPJ avaient interpellé, durant les journées du 30 et 31 janvier, 30 individus, dont 18 des agents de sécurité, un médecin, deux infirmiers, des professionnels de santé ainsi que des intermédiaires, pour leur implication présumée dans des actes de chantage, de menaces, de manipulation pour bénéficier des services de santé publique et de trafic de nouveau-nés.

Les premiers résultats des enquêtes ont révélé que parmi les mis en cause figurent des personnes soupçonnés d’être des intermédiaires dans le trafic de nouveau-nés en complicité avec des mères célibataires et en contrepartie d’argent, en faveur de familles souhaitant adopter des enfants abandonnés.

Les autres mis en cause sont présumés impliqués dans des actes de chantage aux patients et à leurs familles en échange de rendez-vous pour consultation, diagnostic ou visites, d’intermédiation dans la pratique d’actes d’avortements de manière illégale et de délivrance de certificats médicaux contenant de fausses données.

Les procédures d’investigation ont démontré que certains individus interpellés sont impliqués dans des actes d’usurpation d’une fonction régie par la loi, de manipulation de rendez-vous de consultations médicales, vol et gaspillage de fournitures médicales et de médicaments pharmaceutiques ainsi que leur mise en vente, apprend-t-on d’une source sécuritaire.

Les perquisitions effectuées aux domiciles de certains des agents de sécurité arrêtés ont permis de trouver en leur possession des médicaments délivrés uniquement sur ordonnance, des médicaments qui ne peuvent être vendus, du matériel médical et des sommes d’argent.

L’ensemble des mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer l’ensemble des actes criminels reprochés aux prévenus et identifier les possibles ramifications de ces activités criminelles en plus de l’arrestation des autres personnes impliquées dans cette activité criminelle, avait noté la même source.