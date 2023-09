Aux travaux dont la fin semble de plus en plus illusoire à Casablanca, s’ajoute cette année encore la rentrée scolaire. Elle est là depuis deux jours, et charrie déjà avec elle ses sempiternels embouteillages et ses inévitables accidents, auxquels la police de la circulation tente de faire face en mettant la main dans le cambouis.

Mardi 05 septembre 2023, qui marque le deuxième jour du retour des élèves aux écoles et des fonctionnaires à leur travail, H24info a été autorisé à faire immersion dans les coulisses du corps qui sauve chaque jour Casablanca de l’asphyxie: la police de la circulation.

Celle-ci, abstraction faite de la lourde charge des matchs de foot qu’elle assume tous les weekends et immédiatement après les efforts déployés pendant la saison estivale, se trouve aujourd’hui aux prises avec la rentrée scolaire. Pour s’y faire, elle met les petits plats dans les grands en termes de moyens humains et logistiques et se met aux premières loges pour permettre, bon an mal an, à la capitale économique de continuer à respirer.

Sur le terrain, c’est l’officier principal Hassan Fathi, chef du groupe préfectoral de la circulation routière de Casablanca qui endosse, chaque matin à l’aube, l’habit du chef d’orchestre de l’ensemble des axes routiers de la mégapole. Son adjoint, l’officier Mohamed El Ouafi que nous avons accompagné pendant plus d’une heure, est lui aussi, depuis hier, au four et au moulin.

Tiré à quatre épingles, le visage glabre et muni de son talkie-walkie, il se met au milieu de l’intersection du boulevard Zerktouni, d’où il demeure à l’affût de toute anormalité et coordonne en temps réel avec tous les éléments à sa disposition pour empêcher toute possibilité d’engorgement.

Il confie à notre micro que « durant l’été, 50% des voitures seulement roulent à l’intérieur de la ville, contrairement à la rentrée, où l’on atteint presque 100%, notamment avec le début de l’année scolaire et le retour massif de tous les fonctionnaires et les employés à leurs postes de travail« .

« Tous les établissements scolaires, qu’ils soient publics ou privés ont rouvert leurs portes », rappelle-t-il, relevant que ses interventions entrent « dans le cadre de la stratégie élaborée par la DGSN et les instructions préfectorales« .

Pour fluidifier la circulation, son équipe exécute une approche anticipative à travers un dispatching précoce et rationalisé de tous les éléments, qu’il s’agisse des agents de la circulation, des motards ou des chefs de secteur ou de la police d’urgence.

Les efforts de ses équipes sont optimisés et donnent des résultats grâce à l’aide, précieuse fût-elle, d’un autre peloton mis sur pied il y a un peu plus d’un an seulement. Il n’est autre que le poste central de commandement et de coordination qui effectue un travail indispensable.

Inauguré le 08 avril 2022, le poste central de commandement et de coordination est doté d’un système de contrôle composé d’un mur de 40 écrans liés à un réseau de 210 caméras de contrôle de très haute définition.

« La répartition des éléments se fait au niveau de tous les établissements scolaires qui connaissent une grande affluence et surtout les points noirs, afin de sécuriser l’entrée des élèves et des étudiants dans les meilleures conditions« , explique par ailleurs l’officier El Ouafi.

Les axes routiers les plus problématiques et où les agents de police répondent toujours présents sont les routes d’Azemmour et des universités ainsi que la rocade et l’axe autoroutier, en plus de la corniche à partir des secteurs de Bernoussi et d’Aïn Sebâa.

« Toutes ces entrées sont assurées par des éléments mobiles coiffés par la salle de commandement et de coordination qui joue un rôle essentiel dans la transmission de la situation en temps réel à ces éléments. Une fois nous sommes mis au courant d’un embouteillage, nous y affectons l’élément le plus proche qui agit pour décongestionner le bouchon« , nous détaille-t-il.

Au fameux poste central de commandement et de coordination, véritable campement de brain-trusts qui connaissent jusqu’à la moindre ruelle de Casablanca, notre équipe a pu filmer de bout en bout la marche du travail qui se fait lors de cette rentrée scolaire.

C’est au moyen d’un écran géant où le tout Casablanca, filmé par des caméras de haute définition, est surveillé et où l’effort de prévention et de célérité se fait en amont et en direct.

L’officier principal Abdelhakim Ilsika, chef du poste central de commandement et de coordination, nous a expliqué à cet égard, qu’aux premières heures de chaque journée, l’accompagnement de la gestion de la circulation au niveau du poste central se font pour garantir la fluidité des principaux axes routiers et les artères y afférentes.

« Les caméras de la salle de vidéosurveillance servent à déterminer l’état de la circulation, notamment aux abords des écoles via un dispatching efficient des motards et des agents de la circulation dans les différents axes routiers et ronds-points« , souligne-t-il.

La circulation est également contrôlée ainsi que les voies menant vers les établissements scolaires, pour obvier à tout encombrement routier ou entrave à une circulation normale, fait remarquer Ilsika.