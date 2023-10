Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI), Jihad Azour, a mis en avant, jeudi à Marrakech, le succès de la politique monétaire du Maroc, notamment en matière de réduction de l’inflation.

S’exprimant lors d’un point de presse dédié au lancement du rapport d’octobre des perspectives économiques régionales du FMI, tenu en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, M. Azour a souligné que durant ces dernières années, et malgré les récents chocs (Covid-19, le conflit Ukraine-Russie, la hausse de prix, etc.), Bank Al-Maghrib et les autorités financières ont amélioré la situation monétaire et financière à même de préserver la résilience du secteur bancaire.

Après la pandémie du Covid-19, le soutien au secteur privé a été apporté et le Royaume a été capable d’améliorer la situation économique, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, M. Azour a relevé que le Maroc est récemment devenu le premier pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA – Middle East and North Africa) à obtenir un financement dans le cadre de la facilité pour la résilience et la durabilité du Fonds, rappelant que cette facilité fournit un financement à long terme pour renforcer la résilience économique en soutenant les réformes politiques qui réduisent les risques liés au climat, entre autres.

Le rapport traite de l’évolution et des perspectives économiques des pays du MENA, du Caucase et d’Asie centrale, en soulignant les principaux défis et opportunités auxquels sont confrontés les décideurs politiques. Il fournit également des données et des analyses spécifiques à chaque pays avec un focus sur des questions d’actualité.