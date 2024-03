La Fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé, mercredi, la suspension du milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, pour les deux prochains matchs de la Liga après son exclusion dans le temps additionnel de la rencontre contre Valence samedi dernier.

L’actuel leader du championnat d’Espagne avec une large avance sur Gérone (2e) et le FC Barcelone (3e), a fait appel de cette sanction, estimant que l’arbitre avait commis une « erreur » en excluant le joueur anglais.

La commission de discipline de la fédération a rejeté les arguments du club madrilène en sanctionnant le joueur pour ses attitudes de mépris envers les arbitres, avec une amende de 600 euros, alors que son club a reçu une amende de 700 euros.

🚨 Jude Bellingham has been suspended for the next two games by La Liga after Valencia-Real Madrid game. pic.twitter.com/4qMFuiavZa

Bellingham avait vivement contesté auprès de l’arbitre sa décision d’invalider son but de la tête dans le temps additionnel, qui aurait pu donner la victoire sur le fil au Real.

Dans son rapport, l’arbitre a justifié l’exclusion, en expliquant qu' »après la fin du match et toujours sur le terrain, (le joueur) a couru vers moi avec une attitude agressive et m’a crié dessus ».

BREAKING: Real Madrid’s Jude Bellingham has been given a two-game La Liga ban after his red card for dissent in their 2-2 draw with Valencia ⚪🟥 pic.twitter.com/VSiVVv1qmp

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 6, 2024