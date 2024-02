L’ouverture de cette délégation permettra notamment aux entreprises adhérentes de la CFCIM implantées dans la région de Guelmim-Oued Noun de bénéficier d’un ensemble de services et de prestations de proximité.

Une nouvelle délégation régionale de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) à Guelmim a été inaugurée mercredi 7 février à Guelmim en présence du Wali de la région, Mohamed Najem Abhai, de la Présidente de la Région, Mbarka Bouaida, de l’Ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, du Consul général de France à Agadir, Michel Charbonnier, du Consul général de France à Casablanca, Christian Testot et de la Présidente de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc, Claudia Gaudiau-Francisco.

Cette inauguration symbolise une nouvelle avancée dans le renforcement de l’ancrage de la région, offrant aux acteurs économiques et aux entreprises adhérentes de la CFCIM, l’opportunité de bénéficier d’un ensemble de services et de prestations de proximité. Ceci facilitera également l’accompagnement des investisseurs souhaitant s’implanter localement.

En outre, cette délégation jouera le rôle de médiateur entre ces acteurs et les tissus économiques extérieurs à la région, notamment français, dans le but de développer ses futures interventions en tant que partenaire stratégique de la région.

🇫🇷 🇲🇦 L’ambassadeur @clecourtier a participé aujourd’hui à l’inauguration de la délégation régionale de la @CFCIM1 à Guelmim, en présence du Wali de la région Guelmim-Oued Noun, de la présidente de la région et de la présidente de la CFCIM. pic.twitter.com/aqm3LVYZCf — La France au Maroc 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceMaroc) February 7, 2024

La région de Guelmim Oued Noun fonde de grands espoirs sur les futures actions de la CFCIM. Ces initiatives visent également à soutenir les efforts de la région pour maintenir la dynamique de développement qu’elle a enclenchée, renforcée par des projets et des interventions stratégiques tels que les stations de dessalement de l’eau de mer à Guelmim et Tan-Tan, la création de la Cité des Métiers et des Compétences, la réhabilitation des ports de Tan-Tan et Sidi Ifni, ainsi que la concrétisation du projet précité de création d’une zone d’activités économiques à El Ouatia – Tan-Tan. De plus, le projet phare de production d’hydrogène vert, auquel la région s’est engagée dans le cadre de l’exploitation de ses ressources en énergies renouvelables, s’inscrit également dans cette perspective de transition vers une économie verte.

Ces projets, formant les fondements d’une dynamique économique émergente, contribueront significativement à améliorer les conditions de vie des habitants de la région. Elles offriront des opportunités d’emploi pour les jeunes et apporteront une impulsion majeure au développement économique de la région de Guelmim Oued Noun.

L’inauguration de l’antenne de la CFCIM à Guelmim « découle des efforts déployés par la présidente du conseil de la région, qui visent à soutenir les aspirations des acteurs économiques locaux, favorisant ainsi une ouverture à diverses expériences dans les secteurs économiques, les réseaux et les organisations encadrant les secteurs productifs, tant au niveau national qu’international », précise la Chambre dans un communiqué. Ces démarches s’orientent, dit-on, vers l’attraction d’investissements, la promotion de la qualification et du développement de l’entrepreneuriat, dans le dessein de contribuer au service de l’économie régionale.