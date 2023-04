13000 entreprises menacées de faillite au Maroc en 2023, selon Allianz Trade

Dans son dernier rapport sur les indices d’insolvabilité mondiaux et régionaux, la filiale de l’assureur allemande Allianz Trade prévoit la faillite de 13 000 entreprises au Maroc à l’horizon 2023.

13 000 entreprises marocaines sont menacées de faire faillite d’ici 2023 avec une stagnation pour 2024, rapporte le dernier indice d’insolvabilité de Allianz Trade. Il s’agit d’un nombre 5% supérieur à celui de 2022 (12397, lui-même 17% supérieur à celui de 2021) et 53% supérieur à celui de 2019. En 2020, ce résultat s’évaluait à 6620 entreprises et en 2021, 10552, soit une hausse de 59%.

Cette tendance s’observe également à échelle mondiale. Selon le rapport, le nombre de faillites au niveau mondial devrait augmenter de 21% en 2023 puis de 4% en 2024. Au Etats-Unis, le nombre d’entreprises menacées d’ici 2023 serait de 20000 et 23000 en 2024. En France, ce nombre s’élève respectivement à 59000 et 570000.

Au-delà de la faible croissance économique à échelle mondiale, les auteurs du rapport évoquent comme causes la pression prolongée sur la rentabilité, les réserves de trésorerie plus faibles et des conditions financières de plus en plus strictes qui mettent à l’épreuve la résilience des entreprises les plus fragiles.

Ce rebond des faillites d’entreprises était largement attendu étant donné la fin du soutien aux mesures liées à la pandémie et aux ondes de choc de la guerre en Ukraine, ainsi que la longue série de blocages en Chine (+15% de faillites en 2023), qui ont affecté les chaînes d’approvisionnement et prix des intrants.