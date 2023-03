Maroc: 433 entreprises créées en janvier 2023 (OMPIC)

Le nombre d’entreprises créées au Maroc a atteint 433 sociétés durant le mois de janvier 2023, selon l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Ces entreprises se répartissent sur les personnes morales avec 156 unités et les personnes physiques (277), précise le tableau de bord général de l’OMPIC.

Ce tableau de bord fait état d’une domination du secteur du Commerce avec une part de 47,79%, suivi du bâtiment et travaux publics (BTP) et activités immobilières (17,71%), des services divers (15,68%), des industries (7,38%), des transports (5,17%), des hôtels et restaurants (3,51%), du secteur des technologies d’information et de communication (1,11%), de l’agriculture et pêche (1,11%) et des activités financières (0,55%).

Par forme juridique, les entreprises créées sont à 63,5% des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARL-AU), 35,9% des SARL et à 0,6% des sociétés en nom collectif (SNC). Par région, le tableau de bord fait ressortir que Nador s’accapare 217 créations d’entreprises, devant Oujda (126), Berkane (46), Guercif (16), Driouch (13), Taourirt (11) et Bouarfa (4).