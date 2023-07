N’est pas Anasse Bari qui veut. Quoiqu’il pèse déjà lourd, le CV de ce professeur marocain à l’Université de New-York vient d’être auréolé par sa co-conception d’un nouvel algorithme frappé d’un sceau de génie. H24Info vous propose à cet effet un tour d’horizon de son parcours.

En plus d’être expert en Intelligence Artificielle (IA) et en analyse prédictive et professeur d’informatique à l’Université de New York, Anasse Bari vient de co-inventer « Pyrorank », un algorithme révolutionnaire qui élargit les recommandations et réduit l’impact des profils des utilisateurs.

Co-auteur du livre « Predictive Analytics for Dummies » (L’analyse prédictive pour les nuls), Bari dirige le AI and Predictive Analytics Lab de l’université de New York, qui conçoit des systèmes d’IA spécialisés pour aider à résoudre des problèmes dans les domaines de la santé, de la finance, de la politique et de la société en général.

Plusieurs fois primé pour son travail, l’inventeur marocain avait récemment remporté deux prestigieux prix, notamment le Golden Dozen Award pour sa contribution exceptionnelle à l’apprentissage et à la recherche et a été désigné, en mai 2023, « éminent conférencier » à l’Université de New York.

Il s’agissait, selon lui, d’une reconnaissance des valeurs dont il s’est imprégné dans son pays natal, le Maroc. Et en 2014 déjà, il a été désigné professeur de l’année par ses étudiants à l’Université de George Washington.

Côté formation, Anasse Bari a eu accès à la fine fleur des universités américaines. Il a, entre autres, un master et un Ph.D en « Computer Science » de l’Université George Washington et un diplôme en « Design Thinking » de Stanford University.

On apprend également sur son site officiel qu’il a conseillé les plus grands organismes de santé et entreprises financières du monde sur leur stratégie en matière de données, en plus d’être expert en IA auprès de grandes organisations internationales comme l’ONU et la Banque mondiale.

Ses réalisations n’ont pas manqué de faire le tour de grands médias comme Science magazine, CNBC, The Times et le Washington Post et d’autres magazines.