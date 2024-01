Achraf Hakimi a fait partie mercredi des grands artisans de la victoire parisienne face à domicile (2-0) face au Toulouse FC en match du Trophée des Champions.

Alors que le rassemblement des Lions de l’Atlas a démarré mardi, le latéral droit du Paris Saint-Germain est resté avec son club pour disputer un dernier match.

Il s’agit du match du Trophée des Champions où les champions de Ligue 1 (PSG) et ceux de de la Coupe de France (Toulouse) se rencontrent. Finalement, sans surprise, c’est bel et bien le PSG qui a remporté ledit trophée sur le score de 2-0.

Achraf Hakimi a réalisé un des ces meilleurs matchs de ce début de saison. Celui qui porte le numéro 2 au PSG a même failli alourdir le score à la 56e minute. Sur un coup-franc, le tir d’Achraf a laissé le portier du Téfécé sur place, mais hélas, le ballon s’est heurté le poteau.

L’international Marocain a également servi sur un plateau d’argent une magnifique passe en profondeur à Marco Asensio dans la surface de réparation, mais celui-ci n’a pas réussi à la transformer en but pour le club parisien. En défense, Hakimi a été efficace pour ses coéquipiers en défense qu’en attaque.

Cette prestation exceptionnelle a valu au Lion de l’Atlas une ovation de la part des supporters présents dans les gradins. Après avoir remporté un énième duel à quelques mètres des cages parisiennes, les fans se sont tous mis d’accord pour scander en rythme: Hakimi, Hakimi, Hakimi.

Sur les sites spécialistes des statistiques football, l’international marocain affiche les meilleures notes de la rencontre. Sur Sofascore, le latéral droit est désigné comme l’homme du match avec une note de 8.8.

🔎 | FOCUS

Achraf Hakimi stood out in PSG’s 2–0 win over Toulouse in the Trophée des Champions with this excellent display:

👌 118 touches

🔑 3 key passes

👟 83/90 accurate passes

⚔️ 9/13 duels won

🦵 6 tackles

🪵 1 hit woodwork

📈 9.0 Sofascore Rating

👏👏#TDC2023 #PSGTFC pic.twitter.com/QpAQN533fd

