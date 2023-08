La Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel (CNDP) a publié, jeudi, une lettre conjointe et co-signée avec onze autorités homologues de protection des données à caractère personnel dans le monde, adressée aux GAMMAs, portant sur le « Data scraping et la protection de la vie privée ».

Adressée directement à Alphabet Inc.(YouTube), ByteDance Ltd (TikTok), Plateformes Meta Inc. (Instagram, Facebook et Threads), Microsoft Corporation (LinkedIn), Sina Corp (Weibo) et X Corp (Twitter), cette lettre vise à alerter sur les principaux risques en matière de protection de la vie privée associés au data scraping (extraction automatisée de données à partir du web).

Elle a pour ambition également d’inciter les médias sociaux et les autres sites web à protéger les données à caractère personnel des individus contre le data scraping afin de se conformer aux réglementations en vigueur, précise la CNDP dans un communiqué rendu public ce jeudi 24 août.

Cette lettre a également pour but d’appeler les GAMMAs à prendre les mesures nécessaires pour minimiser les risques d’atteinte à la vie privée liés au data scraping, relève la même source, précisant que le data scraping présente un certain nombre de risques, tels que les cyberattaques ciblées, l’usurpation d’identité, ainsi que les spams ou la prospection directe non autorisée.

La CNDP indique que cette lettre est également destinée aux individus utilisant et publiant des données à caractère personnel sur ces sites web.

Les attentes énoncées dans cette lettre conjointe se focalisent sur les principaux aspects que les médias sociaux et les autres sites web devraient prendre en considération pour garantir la protection des données à caractère personnel accessibles sur leurs sites web, dans l’objectif de se conformer aux lois sur la protection des données et de la vie privée en vigueur dans le monde, souligne la même source.

Data protection and privacy Authorities have released a joint statement addressing the issue of data scraping on social media platforms and other publicly accessible sites. https://t.co/9MoFwdYzls pic.twitter.com/6RfMouklhe — Luis Montezuma | @[email protected] (@montezumachavez) August 24, 2023

La CNDP a co-signé cette lettre aux côtés des autorités de protection des données à caractère personnes d’Australie, Canada, Royaume-Uni, Hong Kong, Suisse, Norvège, Nouvelle-Zélande, Colombie, Jersey, Argentine et Mexique, conclut-on.