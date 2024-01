Le Conseil constitutionnel du Sénégal a publié, vendredi soir, la liste provisoire des 21 candidats à l’élection présidentielle prévue dans le pays le 25 février 2024 et au cours de laquelle le président sortant Macky Sall n’est pas candidat.

‘’Par décision n° 1/1/2024 rendue le vendredi 12 janvier 2024, publiée par affichage au greffe et par tout autre moyen qu’il estime opportun, le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024’’, précise un communiqué du Conseil constitutionnelle.

Sur la liste figurent notamment le Premier ministre, Amadou Ba, candidat du camp présidentiel, Karim Wade, fils de l’ancien chef de l’Etat Abdoulaye Wade, et Khalifa Ababacar Sall, ancien maire de Dakar (opposition), Idrissa Seck, ancien président du Conseil économique et social, et Mahammed Boun Abdallah Dionne, ancien chef du gouvernement.

Election présidentielle du 25 Février au Sénégal :

– 21 candidats, 16 de plus qu’à la présidentielle en 2019. Ils étaient 14 en 2012, 15 en 2007 et 8 en 2000

– sans le favori, sans le sortant

– 1 candidat en prison, 1 en exil

– 2 candidates #sunuelections2024 pic.twitter.com/180B8qsxNy — Pape Ousmane BADIANE (POB)⭐🇸🇳🏆 (@Ousbadiane) January 13, 2024

L’opposant Ousmane Sonko ne figure pas sur cette liste qui n’est pas définitive et sur laquelle se trouve Bassirou Diomaye Faye, détenu, présenté comme le plan B du parti Pastef dissous de Sonko.

Le Conseil Constitutionnel avait invalidé la candidature de Sonko pour dossier incomplet.

A signaler que Karim Wade (55 ans) a été condamné en 2015 à six ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Détenu pendant plus de trois ans, il a été gracié en 2016 par le président Macky Sall, et vit depuis à l’étranger.

Sa condamnation l’a empêché d’être candidat à la présidentielle de 2019, remportée par Macky Sall.

L’Assemblée nationale avait voté en août une loi rendant son éligibilité à Karim Wade ainsi qu’à Khalifa Sall, à la suite d’un dialogue politique initié par le président Macky Sall.

Dans son communiqué publiée vendredi soir, le Conseil constitutionnel signale que conformément aux dispositions de l’article L.127 du Code électoral, « le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à tout candidat dans les 48 heures suivant le jour de l’affichage ».

« Le greffe du Conseil constitutionnel recevra les réclamations les lundi 15 et mardi 16 janvier 2024 », précise le texte, ajoutant que ‘’les réclamations déposées en dehors du délai fixé par l’article L.127 précité sont prématurées ou tardives et ne seront pas examinées’’.

Le Conseil constitutionnel rendra publique la liste des candidatures jugées recevables le 20 janvier et la campagne pour ce scrutin va démarrer le 4 février.

Les Sénégalais sont appelés aux urnes le 25 février 2024 pour élire le cinquième président de l’histoire du pays, après Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall.

Pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, le président sortant n’est pas candidat à sa propre succession.

Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, avait annoncé début juillet qu’il ne briguerait pas un troisième mandat. Il a choisi comme candidat de sa coalition à la présidentielle le Premier ministre, Amadou Bâ.