La sélection olympique nationale disputera, les 12 et 16 octobre, deux matches amicaux face à ses homologues irakienne et dominicaine au stade Père Jégo de Casablanca.

Ces deux rencontres s’inscrivent dans le cadre des préparatifs de la sélection marocaine pour les prochains jeux olympiques Paris-2024, indique la Fédération royale marocaine de football.

لائحة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة المستدعاة للمبارتين الوديتين أمام منتخب العراق و منتخب جمهورية الدومينيكان

List of players from the National U23 Team called up for the two friendly matches against Iraq & Dominican Republic#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/TfSpJeIUWu

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 5, 2023