Le groupe Outsourcia, grand spécialiste marocain des métiers de l’outsourcing, a célébré, mercredi 21 juin, son 20e anniversaire à Paris en présence de son comité exécutif, son comité de direction, ainsi que ses principaux clients et partenaires.

Et pour marquer le coup, l’entreprise a dévoilé nouvelle identité visuelle axée sur «L’Obsession Client, la culture entrepreneuriale et la solidarité avec ses collaborateurs». Une identité visuelle qui «reprend notre histoire et nous projette vers l’avenir», explique Youssef Chraibi, président du groupe.

Cette nouvelle identité visuelle s’illustre, dit-il, autour de 3 axes forts: «l’Obsession Client, ancrée dans notre ADN ; la culture Entrepreneuriale présente au sein de l’ensemble du groupe, nous donnant l’ambition d’aller toujours plus loin, au-delà des barrières géographique et sectorielles, et enfin la Solidarité, avec nos collaborateurs que je remercie vivement pour leur engagement depuis notre création, et nos clients et partenaires nous poussant à être toujours au plus près de leurs préoccupations».

L’évènement a été donc marqué par des messages forts des dirigeants, qui sont revenus sur 20 ans de défis et de réalisations, résolument orientées vers l’obsession client. Une aventure humaine et entrepreneuriale qui a démarré en 2003 au moment des balbutiements du phénomène de l’externalisation offshore de la relation client, avec un site unique à Casablanca.

Lire aussi. Le Marocain Outsourcia fait l’acquisition de PhoneAct, numéro 1 tunisien de l’Outsourcing

L’aventure s’est poursuivie avec une croissance régulière de l’ordre de 20% par an en moyenne depuis 20 ans reposant à la fois, sur une croissance organique forte et sur une stratégie de croissance externe soutenue (6 acquisitions à ce jour). Ce qui lui a permis de diversifier, à la fois, son offre et sa présence géographique. Aujourd’hui, Outsourcia emploie 3600 collaborateurs et réalise un CA consolidé de près de 500 millions de DH, tout en maintenant son positionnement d’acteur indépendant.

Une histoire empreinte d’audace et d’agilité puisque le groupe Outsourcia fait le choix de s’installer en France en 2010 alors que les leaders européens du marché font, quant à eux, le chemin inverse, en développant leur présence au Maghreb.

Expansion et diversification

En 2015, Outsourcia s’installe à Madagascar avec l’acquisition de SCEMI, pionnier de l’outsourcing des métiers de back office dans ce pays depuis 2003.

En 2019, le groupe choisit d’investir dans le secteur de la santé en faisant l’acquisition de Simplify, n°1 français de l’outsourcing médical, et développe, en parallèle, une offre autour de l’intelligence artificielle en partenariat avec Kofax, leader américain des solutions de Robotic Process Automation (RPA).

En 2022, suite à l’entrée du fonds SPE Capital, Outsourcia renforce son offre nearshore en faisant l’acquisition de Phone Act, n°1 tunisien indépendant du Marché de l’expérience client externalisée.

Fondé en 2003 par Youssef Chraibi, le groupe Outsourcia est un opérateur spécialisé dans la gestion externalisée de la relation client, les métiers du back office (BPO), les prestations digitales, le Medical Outsourcing et les études. Outsourcia emploie 3600 collaborateurs dans 4 pays (Maroc, France, Tunisie et Madagascar) opérant pour le compte de clients de premier rang tels que : Audika, Bank of Africa, Coyote, Orange, Manutan, Marionnaud, Mister Auto (Groupe PSA), Renault ou Total.