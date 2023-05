Ce rendez-vous annuel a focalisé sur les importantes réalisations dans les domaines du développement de la filière rose à parfum et sa valorisation dans le cadre de la stratégie « Génération Green ».

Cet évènement international, placé sous le thème « Stratégie Génération Green : la filière de la rose à parfum, un levier de développement local », a accueilli cette année plus de 50.000 visiteurs venus de différents horizons, notamment pour découvrir de près l’identité et le patrimoine culturel associés à Kelâat M’Gouna.

Ce salon, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a abrité plus de 100 stands, incluant l’espace institutionnel, un espace dédié à la filière de la rose à parfum et aux différents produits de terroir, et un autre consacré à l’agro-fourniture.

La journée de clôture de ce salon a été marquée par un séminaire scientifique sur « L’investissement dans l’agriculture et les filières agricoles de la région de Drâa-Tafilalet », au cours duquel les participants ont mis l’accent sur la place qu’occupe la filière de la rose à parfum en tant que levier de développement au niveau local.

Cette rencontre, qui a réuni des investisseurs, des experts et des chercheurs, entre autres, a été aussi l’occasion d’échanger autour des meilleurs moyens permettant de valoriser et de commercialiser à l’international les produits liés à la filière de la rose à parfum.

Lors de la première journée de cette manifestation, des prix ont été décernés au profit des meilleures exploitations et unités de valorisation dans la zone du Mgoun.