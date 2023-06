Plus de 400 aïkidokas issus de plusieurs pays arabes bénéficient samedi et dimanche, d’un stage technique ouvert à tous les niveaux, suivi d’un examen de « passage de grade », organisés à la salle couverte Moulay Rachid à la cité ocre, dans le cadre de la 3e Rencontre arabe des cadres d’aïkido.

Le coup d’envoi de ce stage a été marqué par la présence du président de la Fédération internationale d’aïkido (IAF), Wilko Vriesman et du président de la Fédération royale marocaine d’aïkido, kendo, Laido et jodo, Abdelhamid El Hamidi Idrissi, en plus d’autres personnalités arabes.

Intervenant à la cérémonie du lancement de ce stage, M. El Hamidi Idrissi, a mis l’accent sur l’importance de ce genre de rencontres, qui permettent de vulgariser la pratique de cette discipline et de tirer profit de l’expertise des cadres arabes.

Dans ce contexte, il a tenu à rappeler la convention de partenariat signée vendredi entre la Fédération et l’IAF, qui permet à l’instance fédérale marocaine de devenir membre de la fédération internationale, soulignant que ce partenariat vise aussi à promouvoir la pratique de ce sport au niveau national et permettre aux aïkidokas marocains d’obtenir des diplômes internationaux parallèles à leurs diplômes nationaux.

De son côté, M. Vriesman s’est félicité de l’adhésion du Maroc en tant que membre à l’IAF, mettant en relief les efforts consentis en faveur de la création d’une Union arabe de la discipline, qui contribuera au rayonnement des sportifs arabes au niveau international.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, le président du comité saoudienne de l’aikido et président du comité constitutif de l’Union arabe de l’aikido, Bassim Abdellah Zarie, a mis en relief les efforts consentis par la Fédération royale marocaine d’aïkido, kendo, Laido et jodo, pour garantir la réussite à cette rencontre et rassembler les arabes au service de la promotion de cette discipline.

Cette discipline sportive convient aux différentes catégories d’âge et à toutes les personnes, dont les personnes à besoins spécifiques, a-t-il fait remarquer, mettant l’accent sur la nécessité d’élargir la base des pratiquants de ce sport au monde arabe.

La rencontre de Marrakech revêt une grande importance puisqu’elle traduit la coopération arabe en vue de hisser le niveau de cette discipline au Monde arabe, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration similaire, M. Tarek Izzeddine, membre du Conseil d’administration de l’Union égyptienne du jodo, l’aïkido et le sumo, a indiqué que cette rencontre vise à promouvoir la pratique de ce sport au niveau arabe, en plus du partage des expertises en tant qu’étape importante pour le développement des compétences des formateurs arabes dans ce domaine.

Organisée sous le thème « L’aikido arabe, une histoire ancienne et des perspectives prometteuses », la 3è Rencontre arabe des cadres d’aïkido, qui se poursuit jusqu’au 11 juin courant, représente une étape importante pour le parachèvement du projet de la création d’une Union arabe de l’aïkido.