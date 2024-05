Le magnat australien de l’industrie minière est un personnage atypique qui fait le bonheur de la presse à sensation en Australie.

Âgé de 63 ans, Andrew Forrest est le fondateur et président exécutif de Fortescue Metals Group, producteur de minerai de fer basé en Australie-Occidentale. Milliardaire excentrique, il cultive à la perfection cette image de riche décontracté, philanthrope et humaniste à souhait. Défenseur acharné du climat et fervent promoteur des solutions green, il ne trouve pourtant aucune gêne à puiser sa fortune dans l’industrie minière.

Originaire d’Australie-Occidentale, sa famille faisait partie de la noblesse terrienne australienne avec de vastes propriétés pastorales exploitées par des esclaves et des travailleurs semi-esclaves aborigènes. Son grand-oncle était le premier ministre de l’État et son arrière-arrière-grand-père faisait partie des quatre frères qui ont été les premiers parlementaires.

Après avoir obtenu son diplôme de la Hale School à Perth, Andrew Forrest est devenu courtier en bourse. Mais il a vite démissionné pour fonder Anaconda Nickel, voyant la montée en flèche du prix de l’acier.

Cependant, la jeune entreprise a failli s’effondrer, l’évinçant de son poste de PDG. En avril 2003, il a repris Allied Mining and Processing, qui détenait des droits sur le minerai de fer de Pilbara, et l’a rebaptisée Fortescue Metals Group. Et c’est ici où la saga Forest commence.

L’homme aux nombreuses missions, comme aime à le définir ce média australien est une célèbre figure dans le monde anglo-saxon des affaires. Sa richesse astronomique (il gagne 6,5 millions de dollars par jour) couplée à un tempérament trempé, le place souvent sous les projecteurs.

Andrew dit « Twiggy » Forrest était l’homme le plus riche d’Australie jusqu’en juillet 2023, lorsque sa séparation avec Nicola, son épouse depuis 31 ans, a été annoncée.

Mais pas d’inquiétude, ses comptes sont toujours très bien garnis. Certes il a perdu la première place du podium en Australie mais il est le huitième plus riche, et non plus le premier. À cet effet, le couple le plus fortuné d’Australie avait affirmé que la décision de leur séparation n’aura aucun impact sur leur entreprise minière ou leur fondation caritative. «Après 31 ans de mariage, nous avons pris la décision de vivre séparément», indique la déclaration, rapportée par The Sydney Morning Herlad dans son édition du 12 juillet 2023.

Adepte des sujets à scandale, il a initié plusieurs bras de fer médiatisés, comme sa plainte contre le groupe Meta pour la diffusion sur la plateforme Facebook de deepfake vidéos de lui faisant la promotion de la cryptomonnaie.

“Si sa richesse est vraiment astronomique – il gagne 6,5 millions de dollars par jour – il est prêt à se séparer de parties de sa fortune de 33 milliards de dollars pour des causes philanthropiques, comme les 5 milliards de dollars d’actions de Fortescue Metals qu’il a versés à son organisme de charité, la Minderoo Foundation », relève The Daily Mail Australia.

Dirigée par Nicola et Andrew Forrest, la fondation est une organisation à but non lucratif qui finance des programmes de lutte contre les déchets plastiques dans les océans, le changement climatique, l’esclavage moderne, et qui aide au développement de l’enfance et des populations indigènes et défavorisées. La société d’investissement privée Tattarang appartient également à Andrew et Nicola Forrest, et opère dans l’agro-alimentaire, de l’énergie, de la technologie de la santé, de l’immobilier, des ressources, etc.

En juin dernier, les Forrest ont fait un don de 220 millions d’actions Fortescue, d’une valeur de près de 5 milliards de dollars, à Minderoo. Andrew Forrest dirige également une initiative de plusieurs milliards de dollars visant à diversifier Fortescue dans la production d’hydrogène vert et les énergies alternatives.

Cependant, ses choix stratégiques dans le secteur de l’énergie verte ne font pas l’unanimité. Selon plusieurs médias australiens, le surnommé «messie du climat», multiplie les revers dans les projets d’hydrogène vert de Fortescue.

Forrest qui aime les coups d’éclats a fait une entrée fracassante à la COP 28 célébrée en décembre dernier à Dubaï, lorsque l’autorité portuaire de cet émirat a rejeté sa demande de faire naviguer un navire de 75 mètres alimenté par de l’ammoniac vert dans la baie de la marina de la ville du Golfe durant cette manifestation. De même, l’année dernière, il a décidé de se rendre dans l’archipel de Bismarck, au large des côtes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la recherche les restes de son oncle disparu durant… la deuxième guerre mondiale !

“Andrew « Twiggy » Forrest se targue d’être un homme du peuple et un défenseur des Aborigènes australiens et des personnes défavorisées, devenu par inadvertance la deuxième personne la plus riche d’Australie”, ironise The Daily Mail qui ne rate aucune de ses sorties.

“Cependant, sur son lieu de travail, Andrew « Twiggy » Forrest est un patron exigeant qui attend de ses employés qu’ils travaillent aussi dur que lui – et il s’adresse aux femmes en les appelant « chérie », « ange » et « bébé ». Ses partisans le décrivent comme doté d’une confiance et d’un charme irrésistibles, tandis que ses détracteurs affirment que sa passion et son dynamisme cachent un homme difficile, ambitieux et contrôlant », poursuit la même source.

Défenseur des peuples autochtones, il s’est pourtant battu bec et ongles devant la Haute Cour australienne contre un versement à la communauté Yindjibarndi, propriétaire traditionnelle des terres dont il extrait 180 millions de tonnes de minerai de fer par an.