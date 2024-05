Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, nie tout lien avec une image publiée par le journal « The Australian » montrant Andrew Forrest, directeur du groupe Fortescue Metals Group, embrasser une femme.

Suite au tollé suscité par l’article du journal australien laissant croire qu’elle entretenait une liaison avec Andrew Forrest, directeur du groupe Fortescue Metals Group, Leila Benali a décidé de mettre les points sur les « i ».

La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable a publié un communiqué dans lequel elle « dément catégoriquement et fermement tout lien avec la photo » de l’article, réaffirmant son « engagement total envers la moralité, les bonnes mœurs et les attributs d’une bonne réputation, et son souci de respecter l’honneur, la considération et la dignité qui caractérisent sa personnalité en tant que femme et mère marocaine authentique d’une part, et en tant que ministre responsable au sein du gouvernement du Royaume du Maroc défendant les intérêts suprêmes du pays d’autre part ».

La responsable souligne que son démenti fait suite à « la publication diffamatoire parue dans un journal étranger appelé « The Australian » et relayée sans vérification de sa véracité par certaines pages et médias nationaux, qui comportait une image de deux personnes, un homme et une femme, accompagnée d’un commentaire prétendant qu’il s’agissait de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable du gouvernement marocain et d’un homme d’affaires australien ». Elle précise que « cela n’est rien d’autre qu’une allégation fausse et totalement dénuée de fondement ».

La ministre Benali réaffirme également que « la tentative de diffamation à son encontre par le biais de la publication susmentionnée n’est pas la première, et qu’elle constitue une forme de vengeance et de ciblage émanant de groupes d’intérêts particuliers ».

Et de préciser que les marchés publics et les appels d’offres dans le domaine des investissements énergétiques, dont le suivi de l’attribution est assuré par les institutions et organismes publics placés sous la tutelle du ministère, sont soumis aux règles et principes de bonne gouvernance dans le cadre de l’indépendance des décisions des institutions et organismes publics concernés.

Mme Benali exprime enfin sa profonde gratitude et ses remerciements à tous ceux qui l’ont soutenue et défendue, notamment les responsables, la société civile et toutes les personnes de bonne volonté, soulignant qu’en sa qualité de personne physique et morale, elle « se réserve le droit de recourir, le cas échéant, à toutes les procédures et voies légales disponibles pour défendre ses intérêts et ceux du ministère contre quiconque s’avérerait impliqué, quelle que soit sa position (auteur principal, participant ou contributeur)« .

Le journal The Australian avait prétendu que la « femme mystérieuse » qui figurait sur une photo du milliardaire australien Andrew Forrest l’embrassant dans une rue de Paris était la ministre marocaine Leila Benali.