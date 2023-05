L’astronaute émirati Sultan al-Neyadi, qui se trouve à bord de la Station spatiale internationale (ISS), a partagé sur les réseaux sociaux, une photo de Rabat vue de l’espace. Une publication qui a suscité l’admiration des internautes marocains, dont la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

L’astronaute émirati à bord de la spatiale internationale (ISS), depuis le 2 mars dernier, a partagé une photo de Rabat, prise de l’espace, mardi. « Je pouvais traverser le Maroc sans être en admiration de sa beauté», a t-il lâché, admiratif.

You cannot pass through Morocco 🇲🇦 without being in awe of its beauty. Home to the first and oldest university, al-Qarawiyyin as well as stunning landscapes, architecture and history, here I have captured the beautiful capital city of Rabat with its Bou Regreg river. pic.twitter.com/Yjzr3oFvuu

— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 10, 2023