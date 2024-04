Plusieurs personnes ont été blessées lors d’une attaque armée contre une fête organisée par la communauté musulmane pour célébrer Aid Al-Fitr en Philadelphie aux Etats-Unis.

Selon des sources policières citées par la chaîne américaine Fox News, plusieurs personnes ont été blessées par balle lors d’une fête organisée par la communauté musulmane pour célébrer Aid Al Fitr.

Les assaillants seront déjà arrêtés et des armes à feu saisies selon la police. Aucun décès n’est à signaler pour l’heure.

Gunfire erupts during at an Ramadan event with Reports that Numerous people have been shot

Philadelphia

Multiple law enforcement and emergency response agencies are currently addressing a reports of a mass shooting at a Ramadan event

