Les Etats-Unis ont annoncé lundi offrir une récompense allant jusqu’à 2,5 millions de dollars pour toute information permettant l’arrestation et la condamnation d’un présumé cyberpirate bélarusse pour propagation du logiciel malveillant Angler.

L’annonce visant Volodymyr Kadariya, 38 ans, inculpé en juin 2023 par la justice américaine, a été faite par le département d’Etat dans un communiqué.

Un autre ressortissant ukraino-bélarusse visé par la même procédure, Maksim Silnikau, 38 ans lui aussi, a été extradé en juillet de Pologne vers les Etats-Unis.

Ils sont accusés d’avoir piraté les ordinateurs de millions d’usagers à leur insu entre octobre 2013 et mars 2022 en y installant le logiciel Angler, permettant ainsi à des cybercriminels d’en prendre le contrôle à distance.

