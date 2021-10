L’actrice américaine de 75 ans s’est confiée sur ses nombreux voyages au Maroc. Une destination «incroyable» qui a permis à ses enfants de découvrir, avant le 11 septembre, une culture de l’islam.

« J’ai toujours été curieuse et j’ai toujours voulu aller dans des endroits que je ne connaissais pas, et en élevant mes enfants, j’en ai fait une priorité. J’ai traîné mes enfants partout dans le monde, et je suis tellement contente de l’avoir fait maintenant que les choses sont devenues plus difficiles », a confié Susan Sarandon dans une interview accordée au quotidien émirati The National.

Le Maroc fait partie des « endroits préférés » de l’actrice américaine. Une destination qu’elle a visité plusieurs fois avant la pandémie.

« Le Maroc est assez incroyable. C’est une culture très différente et c’est un voyage vraiment facile depuis New York. Je veux dire, c’est la pratiquement la même chose que pour aller en Californie », a déclaré l’actrice âgée aujourd’hui de 75 ans. « Je suis allée à Marrakech bien sûr, parce qu’il y a un festival que j’ai fait là-bas », poursuit-elle, faisant référence au Festival international du film de Marrakech.

« J’ai encore plus aimé Fès. C’est une ville un peu plus conviviale, plus petite mais avec une personnalité intéressante. Elle n’est tout simplement pas aussi énorme, occupée et touristique (ndlr, que Marrakech). Je suis aussi allée quelques fois à Essaouira », raconte l’actrice et productrice américaine.

Le journal rapporte que Susan Sarandon a même réussi à faire un voyage au Maroc en 1998, en plein tournage du célèbre Ma meilleure ennemie (Stepmom, sorti en 1998). « J’ai compris que mon planning nous (avec sa famille) permettrait d’aller au Maroc pendant les vacances de Noël. Je pense que mon cadet à l’époque avait 5 ans », raconte-telle.

Ces vacances en famille ont montré à l’actrice à quel point les voyages peuvent aider à élargir l’esprit. Moins de trois ans plus tard, elle a vu comment ses enfants ont réagi aux attentats du 11 septembre 2001. « J’étais très reconnaissante pour cette expérience de voyage au Maroc », explique-t-elle. Un voyage qui a lui permis d’expliquer à ses enfants « la culture, l’appel à la prière, et le tout, avant le 11 septembre (…), ce qui rendait alors difficile d’accepter l’explication superficielle (qui était donnée) de ce qui se passait à l’époque ».