Les Archives du Maroc et les Archives de l’État d’Israël ont signé, mercredi à Rabat, un mémorandum d’entente visant la préservation de la mémoire et du patrimoine judéo-marocains.

Paraphé par le directeur des Archives du Maroc, Jamaâ Baida, et la directrice des Archives de l’État d’Israël, Ruth Avramovitz, qui effectue une visite au Maroc à la tête d’une délégation officielle, ce mémorandum d’entente permettra d’enrichir les fonds documentaires des deux institutions et de promouvoir le partage des expériences dans tous les domaines se rapportant aux archives.

Dans une allocution lors de la cérémonie de signature, M. Baida a souligné que l’officialisation du partenariat entre les Archives du Maroc et les Archives de l’État d’Israël, fruit d’un long processus de concertation, est placée « sous d’excellents auspices », au lendemain de la reconnaissance par l’État hébreu de la marocanité du Sahara qui est « un événement majeur hautement apprécié par SM le Roi Mohammed VI et par toutes les forces vives de la Nation marocaine ».

La coopération entre le Maroc et Israël permettra de combler certaines « lacunes constatées dans les archives relatives au judaïsme marocain qui sont aujourd’hui éparpillées à travers le monde », a relevé M. Baida, ajoutant que l’institution des Archives du Maroc a déployé « beaucoup d’efforts pour la réappropriation de ce pan de l’Histoire du Maroc qui a été égratigné, à un moment donné de l’histoire, sous l’effet des tensions géopolitiques ou, parfois, par simple négligence ».

Et de préciser que le fonds documentaire relatif à la mémoire judéo-marocaine provient de trois sources principales, à savoir le Centre des Archives diplomatiques du ministère français des Affaires étrangères, le Mémorial de la Shoah basé à Paris et l’Alliance israélite universelle qui recèle des millions d’archives, en grande partie en format numérique, en plus des collections privées offertes à l’institution par des personnalités juives ou leurs ayants droit.

Ces ressources documentaires, qui éclairent divers aspects de la vie quotidienne des Marocains juifs aux 18ème et 19ème siècles, ainsi que les relations cordiales qu’ils entretenaient avec leurs compatriotes musulmans, sont un moyen de « réconcilier les Marocains avec leur Histoire et leur identité plurielle dont l’affluent hébraïque a été consacré par la Constitution », a-t-il soutenu.

S’exprimant à cette occasion, Mme Avramovitz s’est réjouie de « l’accueil chaleureux et inoubliable » qui lui a été réservé pour sa toute première visite au Maroc, soulignant que le mémorandum d’entente signé avec les Archives du Maroc constitue « le premier jalon d’une solide coopération pour la préservation de la mémoire commune et la dissémination de la connaissance dans le but de construire un monde meilleur ».

Dans une déclaration à la MAP, la responsable israélienne a fait part de son désir d’ »en savoir un peu plus sur le Maroc, son histoire, sa culture et sa population », soulignant qu’en vertu de cet accord de coopération, l’institution des Archives de l’État d’Israël, riche de centaines de millions de ressources documentaires, met ses collections et son savoir-faire au service du rapprochement et de la connaissance mutuelle entre les peuples marocain et israélien.

Les nouvelles technologies occupent une place de choix dans ce partenariat, a-t-elle affirmé, précisant qu’Israël entend partager avec le Maroc son expérience en matière d’utilisation de l’intelligence artificielle pour optimiser la gestion des archives.

La cérémonie de signature du mémorandum d’entente a été marquée par la projection d’un film documentaire retraçant le parcours de l’éminent historien Haim Zafrani, spécialiste du judaïsme marocain.