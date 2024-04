Grâce à ses performances, le Maroc fait toujours la fierté de l’Afrique, a indiqué mercredi le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.

« Nous savons tous à quel point le Maroc a fait notre fierté et celle de l’Afrique lors du Mondial du Qatar. Je suis parfaitement sûr que le Maroc continuera sur la même lancée pour nous rendre encore fiers », a affirmé M. Motsepe à son arrivée à l’aéroport Rabat-Salé, pour assister à l’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de futsal (Maroc-2024).

تصريح رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم لدى وصوله للمغرب

Statement of the Confederation African Football president after his arrival in Morocco 🇲🇦 pic.twitter.com/F73mKjl8KW

