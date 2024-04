OPPO lance son smartphone OPPO Reno11 F 5G

OPPO a annoncé la sortie internationale de son smartphone, OPPO Reno11 F 5G. Ce téléphone fin et ultra-léger représente l’alliance parfaite entre innovation esthétique et fonctionnalités avancées

OPPO Reno11 F 5G se distingue par son design audacieux et sa résistance à l’eau et à la poussière IP65, ainsi que par son écran AMOLED fluide de 120Hz sans bordures.

Caractérisé par une finesse de seulement 7,54 mm et un poids ultra-léger de 177 g, ce smartphone permet à son utilisateur de vivre chaque moment avec aisance grâce au design à particules magnétiques et à son écran immersif.

Disponible en Vert Palmier et bleu océan, OPPO Reno11 F 5G dévoile le design innovant à particules magnétiques de la marque, caractérisé par des reflets miroitants et une finition lisse comme du verre. Le modèle violet corail arbore des vagues subtiles de teintes lilas mêlées à des paillettes réfléchissantes, tandis que la version bleu océan brille d’éclats d’azur et de blanc.

Un anneau Sunshine élégamment placé autour de la caméra capture et réfléchit la lumière, produisant un éclat spectaculaire. Au-delà de son aspect visuellement impressionnant, le Reno11 F 5G bénéficie également d’une certification de résistance aux éclaboussures IP65, lui permettant de faire face à une pluie légère sans aucun souci.

Conçu pour durer, le Reno11 F 5G a été rigoureusement testé pour endurer jusqu’à 100 000 pressions sur le bouton de volume, 200 000 pressions sur le bouton d’alimentation, et 20 000 cycles de branchement et débranchement du câble USB-C. Ces tests garantissent une durabilité exceptionnelle pour les années à venir.

Écran AMOLED de 120Hz sans bordures

Lorsqu’il est activé, l’écran AMOLED de 120Hz sans bordures du Reno11 F 5G se distingue par sa diagonale généreuse de 6,7 pouces et sa technologie d’affichage. Les bords ultra-fins, mesurant seulement 1,47 mm de chaque côté, concourent à une expérience visuelle quasi sans limite, avec un rapport écran-corps impressionnant de 93,4 %, garantissant une immersion visuelle de haute qualité.

L’écran AMOLED de 10 bits du Reno11 F 5G brille par sa qualité supérieure, reproduisant plus d’un milliard de couleurs pour des transitions de teintes d’une grande naturalité.

Avec une luminosité maximale de 1100 nits, il offre des images réalistes et éclatantes. Son taux de rafraîchissement de 120Hz assure une navigation fluide à travers les réseaux sociaux, et grâce à la technologie de modulation de largeur d’impulsion (PWM) à 2160Hz sous 90 nits, l’expérience visuelle est rendue encore plus confortable pour les yeux.

Face à un bruit ambiant persistant, le Reno11 F 5G est capable d’amplifier le son des chansons ou d’augmenter le volume des morceaux plus doux grâce à son mode Ultra Volume, lequel permet d’atteindre un volume jusqu’à 300 % plus élevé que la normale à partir de son haut-parleur.

64 Megapixels de capture d’images

Doté d’une triple caméra ultra-claire de 64MP et de capacités d’enregistrement en 4K, le Reno11 F 5G excelle dans la création de contenu. Sa caméra principale de 64MP capture des images d’une richesse de détails impressionnante.

Grâce à l’ajout d’une caméra ultra-large et d’une caméra macro spécifique, cet appareil offre également une grande polyvalence pour tous types de prises de vue.

Le Reno11 F 5G va au-delà d’une simple caméra photo, offrant la possibilité de capturer des vidéos ultra-claires en 4K depuis sa caméra principale ainsi que depuis sa caméra selfie SONY de 32 MP.