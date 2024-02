La start-up californienne « OpenAI » vient de présenter « Sora », une plateforme qui génère, à partir de simples textes, des vidéos réalistes d’une durée pouvant atteindre jusqu’à une minute.

OpenAI, l’éditeur de ChatGPT et du générateur d’images DALL-E, a dévoilé un nouvel outil, baptisé « Sora », capable de créer sur simple saisie de texte des vidéos réalistes pouvant durer jusqu’à une minute, une innovation majeure dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Basée sur les recherches antérieures menées sur les programmes DALL-E et GPT, cette nouvelle plateforme est encore en cours de test, a précisé la start-up californienne alliée à Microsoft, qui a toutefois présenté quelques vidéos et leur genèse.

Le programme peut générer des vidéos d’une durée maximale d’une minute « tout en maintenant une qualité visuelle et respectant la demande de l’utilisateur », a indiqué OpenAI sur son site internet.

Sora peut « générer des scènes complexes avec plusieurs personnages, des types de mouvements spécifiques et des détails précis », détaille la start-up sur son site.

Sora permet aussi de créer une vidéo à partir d’une image fixe, assure le géant de l’intelligence artificielle, ou d’allonger des vidéos existantes.

Sam Altman, le patron d’OpenAI, a déclaré sur le réseau social X que sa société allait « offrir à un nombre limité de créateurs l’accès » à ce nouvel outil, dans le cadre d’une phase expérimentale.

Introducing Sora, our text-to-video model.

Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W

Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf

— OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024