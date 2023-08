L’attaquant brésilien Neymar est « probablement sur le départ » du PSG, a indiqué dimanche à l’AFP une source proche des négociations, évoquant une offre venue d’Al Hilal d’Arabie saoudite.

Le N.10 brésilien, arrivé à Paris en 2017 en provenance du FC Barcelone contre la somme record de 220 millions d’euros, « ne fait plus partie des plans de l’entraîneur et du club », a confirmé la même source.

Al Hilal are working on Neymar Jr deal even today. Negotiations are underway and progressing to crucial stages with all parties involved 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal

Understand there’s NO chance for loan from Hilal to Barcelona despite recent news. Not even a possibility. pic.twitter.com/zZsA2kmxy2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023