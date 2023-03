Nesrine Slaoui inaugure l’édition 2023 des Escales Littéraires du Sofitel Rabat

Le Sofitel Rabat Jardin des Roses annonce le lancement de la nouvelle saison des Escales Littéraires 2023, en partenariat avec Groupe Le Matin, initiateur et créateur des rencontres culturelles «Book Club Le Matin». Et c’est Nesrine Slaoui avec son roman «Seule» qui a inauguré ce nouveau cycle.

Les Escales Littéraires du Sofitel Rabat Jardin des Roses reviennent pour une nouvelle saison. La première rencontre de ce cycle « Book Club Le Matin » a eu lieu, jeudi 15 mars, avec comme invité l’auteure Nesrine Slaoui qui a parlé de son dernier roman, «Seule». Inspirée de faits réels et mettant en lumière différentes problématiques de société, cette fiction plonge le lecteur au cœur de problématiques hélas ancestrales comme le racisme, le sexisme et les violences faites aux femmes, sous un prisme toutefois résolument contemporain, où les réseaux sociaux, la pornographie, mais aussi un début de prise de conscience semblent devoir rebattre les cartes. Nesrine Slaoui, native de Fès, est diplômée de Sciences Po. Elle a été chroniqueuse et présentatrice pour France 4,

reporter pour I-télé, France 3 et Loopsider.

Les Escales Littéraires Sofitel ont été imaginées pour créer un lien entre l’art du voyage et la littérature en invitant les écrivains et auteurs à découvrir une destination de choix qui nourrira littéralement leurs inspirations. Il s’agit, selon les organisateurs d’un programme, associé à une animation culturelle entre professionnels et amateurs, confirme l’ambition de Sofitel de poursuivre le développement du pilier de la Culture, l’un des socles fondateurs de la marque.

Aujourd’hui, le Sofitel Rabat Jardin des Roses s’est inscrit dans cette dynamique en mettant en avant les écrivains et auteurs marocains à travers le monde, le temps d’une parenthèse culturelle dans son Café La Galerie. Une reprise innovante de ce rendez-vous culturel de grande valeur, riche en contenu et en échanges et surtout avec un partenaire presse de renom.

Né d’une volonté du Groupe Le Matin de promouvoir la lecture et la culture, Book Club Le Matin est un rendez-vous littéraire et culturel bimensuel, qui accueille des Femmes et des Hommes des lettres, des arts et de la Culture. Les rencontres, organisées en deux langues, arabe et français, se veulent un espace d’échange ouvert et convivial entre un invité et un public friand de lecture et de culture.

Pour chaque rendez-vous, Book Club Le Matin sélectionne des femmes et des hommes qui font l’actualité culturelle et qui représentent les différents genres littéraires. Book Club Le Matin s’ouvre également sur la jeune génération d’écrivains pour découvrir leur monde et les présenter à un large public.

Expérience culturelle à découvrir

De Casablanca à Marrakech, d’Agadir à Essaouira, un lien se tisse au fil des escales, entre un auteur, une ville et un Sofitel. Dans la capitale, le Sofitel Rabat Jardin des Roses a abrité de nombreuses rencontres animées par des auteurs et des écrivains aux récits riches, variés et instructifs, liant ainsi l’excellence à la culture. Une expérience culturelle est à découvrir au Café La Galerie avec des écrivains de renom confirmant pleinement la vision globale de Rabat, ville Lumière et capitale de la culture.

S’inscrivant dans cette même dynamique de la promotion de la culture et de la littérature, Groupe Le Matin a lancé sa plateforme « Book Club » pour mettre en lumière la richesse et la diversité de la littérature marocaine et créer un espace d’échange entre les hommes de lettres et le grand public.

Motivés par une volonté de donner une nouvelle dimension à leurs programmes culturels respectifs, Sofitel et Groupe Le Matin s’associent et créent un nouveau concept inédit « Escales Book Club à Rabat ».

La première ambition des deux partenaires est d’offrir un espace culturel pour la promotion de la littérature, et ce à travers des rencontres mensuelles aux thématiques variées, mettant sous les projecteurs des écrivains et des auteurs marocains d’ici et d’ailleurs, leurs parcours, leurs histoires, leurs inspirations et leurs chefs-d’œuvre.