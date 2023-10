L’ancienne championne olympique marocaine, Nawal El Moutawakel, a été réélue, lundi à Mumbai en Inde, membre du Comité international olympique (CIO), pour un nouveau mandat de huit ans.

Première femme marocaine, arabe, africaine et musulmane à remporter une médaille d’or olympique, lors de l’épreuve du 400 m haies des Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, El Moutawakel a été réélue lors de la 141ème session du CIO.

Outre El Moutawakel, le Comité a également voté la réélection de six autres de ses membres, à savoir SAS le Prince Albert II de Monaco (membre individuel indépendant) et SAR le Grand-Duc de Luxembourg (membre individuel indépendant).

Il s’agit également, en tenant compte des limites d’âge, de Valeriy Borzov (Ukraine, membre individuel indépendant réélu pour siéger jusqu’à la fin de 2029), Gunilla Lindberg (Suède, réélue pour siéger jusqu’à la fin de 2027, Syed Shahid Ali (Pakistan, membre individuel indépendant réélu pour siéger jusqu’à la fin de 2026) et Nenad Lalović (Serbie, qualité de membre liée à sa fonction de président de United World Wrestling (UWW), élu pour siéger jusqu’à la fin de 2028).

