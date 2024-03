L’athlète marocain Abdelati El Guesse s’est qualifié, vendredi, pour les demi-finales du 800 m, comptant pour les 19è Championnats du monde d’athlétisme en salle organisés du 1er au 3 mars courant à Glasgow en Ecosse.

El Guesse, engagé dans la 2è série de qualification, a terminé la course en deuxième position avec un chrono de 1min 46sec 29/100è, décrochant ainsi son ticket pour les demi-finales.

Mondial 2030: le Maroc, grand bénéficiaire de la mauvaise passe de la fédération espagnole

L’Américain Bryce Hoppel est arrivé premier avec un chrono de 1min 46sec 15/100è, tandis que la troisième place est revenue au Kényan Noah Kibet (1min 46sec 90/100è).

At the bell, @BryceHoppel was trailing Morocco’s Abdelati El Guesse of Morocco, but the American went on to win in 1:46.15 and move on to the semi-finals.

« It felt great » Hoppel told reporters. « I raced exactly how I wanted to. »

📷@janemonti1 for Race Results Weekly pic.twitter.com/RYklS6Qk8e

— David Monti 🥑 (@d9monti) March 1, 2024