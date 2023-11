Ce jeudi, les Lionceaux de l’Atlas U-17 menés par Saïd Chiba s’opposeront aux Merah Putihs indonésiens dans le cadre de la 3e et dernière journée de la phase des groupes du Mondial. Détails.

Après une victoire face au Panama et une défaite contre l’Equateur, les poulains de Saïd Chiba s’apprêtent à jouer leur dernier match de cette phase de groupe de la Coupe du monde U-17.

Du haut de leur 3 points, les Lionceaux de l’Atlas siègent à la 2e place du classement du groupe A juste derrière l’Equateur (4 points), et devant l’Indonésie (2 points). D’ailleurs, c’est face à ce dernier, que le Maroc devra réaliser au moins un nul, ce jeudi, pour espérer une qualification au prochain tour: les huitièmes de finale.

يواجه المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة غدا منتخب اندونيسيا لحساب الجولة الثالثة من كأس العالم تحت 17 سنة FIFA إندونيسيا 2023™

🔜 Our U17 National Team will play their next match tomorrow against Indonesia 🇮🇩 for the 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐔-𝟏𝟕 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑™… pic.twitter.com/Nz1jqmiVs4

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 15, 2023