Des pauses fraîcheur vont être mises en œuvre durant « tous les matches de la Coupe du monde de rugby ce week-end », a indiqué vendredi l’instance du rugby mondial, à quelques heures du match d’ouverture et alors qu’un épisode inédit de canicule touche la France.

« Les pauses fraîcheur interviendront au milieu des deux périodes, lors d’une interruption normale du jeu. Le processus sera géré par l’arbitre », a précisé World Rugby, l’instance organisatrice, dans un communiqué.

Le match d’ouverture du Mondial (8 septembre-28 octobre), vendredi soir entre la France et la Nouvelle-Zélande, se jouera sous une température proche de 30 degrés, à Saint-Denis, près de Paris, capitale française où les 35 degrés ont été atteints vendredi.

Face à cette vague de chaleur, 14 départements d’Ile-de-France et du Centre-Val de Loire ont été placés en vigilance orange canicule, et le resteront samedi. « C’est la première fois qu’une vigilance orange canicule est déclenchée au-delà de la période estivale depuis la mise en place de la vigilance pour ce phénomène en 2004 », a précisé Météo-France.

Selon les climatologues, le réchauffement climatique d’origine humaine rend les canicules plus fréquentes et plus sévères, mais aussi plus précoces et plus tardives.

Quelque 37 autres départements français, majoritairement dans la moitié nord, sont eux un cran en-dessous, en vigilance jaune. Cette vague de chaleur a, en outre, entraîné une augmentation des niveaux de pollution dans plusieurs régions.

Sept rencontres de la Coupe du monde de rugby au total sont prévues ce week-end, certaines en début ou milieu d’après-midi.

Des pauses fraîcheur avaient déjà été instaurées par World rugby lors des précédents Mondiaux, notamment lors de l’édition 2019 au Japon.