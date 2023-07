En annonçant que l’Ukraine devrait rejoindre la candidature Maroc-Espagne-Portugal pour l’organisation du Mondial 2030, L’Equipe a jeté ce matin un pavé dans la mare, au point que de nombreux Marocains sur les réseaux sociaux sont montés au créneau pour s’y opposer.

L’Ukraine, qui avait bel et bien renoncé à présenter sa candidature pour co-organiser cette coupe du monde, serait revenue sur cette décision, fait savoir le quotidien français sans citer de source, ajoutant que ce choix est conditionné par la fin de la guerre russo-ukrainienne.

« Aux côtés de l’Espagne, du Portugal et de l’Ukraine, bien évidemment si d’ici là la guerre dans le pays cesse, on retrouve le Maroc. Ce serait une première dans l’histoire que le tournoi se dispute sur deux continents distincts », écrit l’Equipe.

Contactée par nos soins à ce propos, une source très proche du président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, nous a confié qu’elle n’a, pour l’instant, « aucune idée, ni aucun commentaire sur ce sujet ».

Étonnant ce « et le Maroc »

Non; ce n’est pas « et le Maroc »

C’est le Maroc qui a officiellement annoncé la candidature de 3 pays ESP/MAR/POR.

Si l’Ukraine devait y être le 4ème alors ayez la décence sinon la pudeur de titrer « et l’Ukraine ».

Cette Ukraine qu’on veut imposer partout. pic.twitter.com/ueKbFNs8E8

— azizdaouda.com (@AzizDaouda) July 6, 2023