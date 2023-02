Le bilan du violent séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie lundi est passé à 912 morts et au moins 5.385 blessés, selon les données communiquées par le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Selon lui, 2.818 immeubles se sont effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds qui s’ajoutent aux centaines de morts en Syrie voisine.

Par sécurité, le gaz a été coupé dans toute la zone en raison des répliques et par crainte d’explosion.

Selon M. Oktay, au moins trois des aéroports de la zone affectée, Hatay, Maras et Gaziantep sont fermés au trafic.

Il n’en a pas précisé les raisons, mais ces trois villes figurent parmi les plus touchées.

De plus, la neige et les intempéries qui frappent la région empêchaient également le trafic sur plusieurs autres aéroports dont Diyarbakir, a constaté l’AFP.

Selon les données détaillées par le vice-président, 70 morts ont été dénombrés, 200 blessés et 300 immeubles effondrés à Maras, dans le centre-est du pays au coeur de l’Anatolie.

A Gaziantep, proche de la frontière syrienne, le bilan s’élève à 80 morts, 600 blessés et près de 600 immeubles effondrés.

Le bilan des victimes en Syrie du séisme, dont l’épicentre se situe en Turquie, est monté à 237 morts dans les zones gouvernementales selon le ministère de la Santé, des secouristes faisant pour leur part état de dizaines de morts dans les régions rebelles.

Selon le ministère de la Santé, 237 personnes ont été tuées dans l’effondrement d’habitations et 639 blessées dans plusieurs villes dont Alep (nord), deuxième cité de Syrie. Des victimes ont également été recensées à Hama (centre) ainsi que Lattaquié et Tartous, sur la côte méditerranéenne.

Over 560 people dead as a massive 7.8 magnitude earthquake hits Turkey and Syria both regime &opposition-held areas. 1000s injured, death toll will rise. Footage shows historic Gaziantep Castle collapsed. This video is apparently from Diyarbakir, Turkey pic.twitter.com/3xShJj2vdZ

— Bel Trew (@Beltrew) February 6, 2023