Qualifiées de « guerre civile » par une députée, les scènes de liesse survenues à Paris après la qualification du Maroc en demi-finale de la Coupe du monde ont animé le débat à l’Assemblée nationale. Le ministre français de l’Intérieur a toutefois balayé d’un revers de main les rumeurs.

« Il y a eu en effet des dizaines de milliers de personnes qui se sont réjoui de la qualification d’une part du Maroc et d’autre part de la France », a déclaré le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’adressant à la députée Laurence Robert-Dehault (Rassemblement national), avant de lui lancer ; « peut-être vous auriez dû féliciter ces deux équipes et peut-être auriez-vous pu imaginer un instant être heureux avec les autres. Je vous encourage à être heureux avec notre peuple ».

Quant aux débordements, le ministre a souligné qu' »il y a eu trois vitres qui ont eu des bris de glace sur les Champs-Élysées quand 20 000 personnes étaient au rendez-vous, et trois scooters qui ont connu des dégradations, voilà la vérité des chiffres à Paris ». « Il y a eu 107 interpellations, c’est vrai… dont je constate que vous n’avez pas précisé que les trois quarts d’entre eux étaient des citoyens français », a enchaîné le ministre.

Lire aussi: France-Maroc: 10.000 policiers et gendarmes mobilisés dont 5.000 à Paris

Toutefois, les autorités françaises ont prévu un dispositif musclé pour la rencontre en demi-finale des Lions de l’Atlas et des Blues. » 10.000 policiers et gendarmes seront mobilisés. 5.000 en région parisienne, et singulièrement autour des Champs-Elysées et 5.000 en dehors de la région parisienne » avait annoncé le ministre de l’Intérieur.

Pour rappel, le Maroc affrontera la France ce mercredi 14 décembre à 20h (heure marocaine).