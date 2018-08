Tunisie: manifestation contre des réformes sociétales

Plus de mille personnes ont manifesté aujourd'hui à Sfax, dans l'est tunisien, pour protester contre des réformes sociétales récemment proposées par une commission présidentielle, selon un correspondant de l'AFP.

Cette Commission des libertés individuelles et de l'égalité (Colibe) instituée par le président tunisien Béji Caïd Essebsi, avait proposé le 8 juin des réformes portant notamment sur l'égalité dans l'héritage et la dépénalisation de l'homosexualité.

Rassemblés au centre de Sfax à l'appel d'associations religieuses et de représentants de la société civile, les protestataires ont défilé jusqu'à la préfecture de cette ville sous haute surveillance policière, selon ce correspondant. "Les propositions (de la Colibe) ont pour objectif la sédition et la destruction de la société", "Non à l'homosexualité! "La préservation de notre identité est un droit", pouvait-on lire sur des affiches brandies par les manifestants.