Au moins deux dirigeants du parti tunisien d’inspiration islamiste Ennahdha ont été blessés jeudi dans un incendie qui s’est déclaré dans son siège à Tunis, selon des correspondants de l’AFP sur place et des membres de la formation.

Le vice-président du mouvement, Ali Laaryadh qui s’est jeté du deuxième étage pour échapper aux flammes, ainsi que le président du Conseil consultatif de la Choura, Abdelkarim Harouni, ont été blessés et transférés à l’hôpital, ont affirmé des membres du parti à l’AFP.

L’origine de l’incendie n’était pas connue dans l’immédiat.

Selon un correspondant de l’AFP et des images diffusées par les médias et sur les réseaux sociaux, des colonnes de fumée se dégageaient du bâtiment d’Ennahdha alors que des responsables et des membres du parti tentaient de s’en extraire, certains sortant par les fenêtres.

Lire aussi. Tunisie: limogeage des consuls à Paris et Milan, ouverture d’audits financiers

Le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, également président du Parlement, ne se trouvait pas au siège au moment de l’incendie, a indiqué à la presse Mondher Lounisi, un responsable du mouvement.

Ennahdha était la principale force au Parlement tunisien avec sa suspension en juillet par le président Kais Saied qui s’est arrogé les pleins pouvoir en invoquant un « péril imminent » pesant sur le pays.

Le parti a dénoncé lors d’une conférence de presse lundi une campagne de « dénigrement » orchestrée selon lui par des responsables politiques pour l’exclure de la scène politique.