Trump prévient la Russie qu'il va lancer des missiles sur la Syrie

Le président américain Donald Trump a averti mercredi la Russie, alliée de Bachar al-Assad, que des missiles seraient lancés sur la Syrie après l'attaque chimique présumée imputée au régime syrien.

"La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et 'intelligents!' Vous ne devriez pas vous associer à un Animal qui Tue avec du Gaz, qui tue son peuple et aime cela", a écrit Trump dans un tweet.

"Les missiles américains doivent viser "les terroristes" et non "le gouvernement légitime" syrien", a pour sa part rétorqué le gouvernement russe. "Les missiles intelligents doivent voler en direction des terroristes et non pas en direction du gouvernement légitime, qui lutte depuis plusieurs années contre le terrorisme international sur son territoire", a déclaré sur Facebook la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.