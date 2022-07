Le président palestinien Mahmoud Abbas a eu ces dernières 24 heures des entretiens avec les dirigeants israéliens à moins d’une semaine de la visite du président américain Joe Biden au Moyen-Orient, ont indiqué vendredi les autorités israéliennes.

M. Abbas s’est entretenu vendredi au téléphone avec le Premier ministre Yaïr Lapid, quelques heures après avoir reçu jeudi soir à Ramallah en Cisjordanie occupée le ministre de la Défense Benny Gantz, des contacts rares entre les deux camps.

Ces dernières années, les relations entre Israël et l’Autorité palestinienne de M. Abbas se sont détériorées alors que le processus de paix en vue de régler le conflit est au point mort depuis 2014. Les négociations de paix, sous l’égide des Etats-Unis, avaient alors échoué en raison des divergences profondes entre les deux protagonistes.

Washington a « salué » vendredi, par la voix du conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan, l’appel entre le Premier ministre israélien et le président palestinien, « le premier » en cinq ans.

Le président Joe Biden « attend avec impatience de rencontrer les deux dirigeants la semaine prochaine », a-t-il ajouté sur Twitter.

M. Biden est attendu du 13 au 15 juillet en Israël et en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis plus d’un demi-siècle. Il doit s’entretenir notamment avec Yaïr Lapid et Mahmoud Abbas avant de se rendre en Arabie saoudite.

Vendredi, MM. Lapid et Abbas « ont discuté de la poursuite de la coopération et de la nécessité d’assurer le calme et la tranquillité », selon un communiqué du bureau du Premier ministre.

Six mois après leur entretien en Israël, Benny Gantz s’est rendu au siège de l’Autorité palestinienne à Ramallah pour voir M. Abbas, a indiqué le bureau du ministre dans un communiqué.

« L’entretien a été positif. Ils ont discuté de la coordination civile et militaire à l’approche de la visite de Joe Biden, ainsi que des défis sécuritaires et civils dans la région (…). Ils ont convenu de poursuivre leur coordination sécuritaire et d’éviter des actions qui pourraient causer de l’instabilité », d’après la même source.

Mahmoud Abbas a « souligné l’importance de créer un horizon politique » entre Israéliens et Palestiniens et « la nécessité de créer une atmosphère positive avant la visite du président Biden », a indiqué l’agence officielle palestinienne Wafa.

Mahmoud Abbas et Benny Gantz, ancien chef d’état-major de l’armée et à la tête de la formation centriste Bleu Blanc, s’étaient rencontrés en décembre en Israël, ce qui avait suscité un vif débat parmi la classe politique israélienne.

Le prédécesseur de M. Lapid à la tête du gouvernement israélien, Naftali Bennett, alors chef de la formation de droite radicale Yamina, avait dit refuser de rencontrer Mahmoud Abbas.

A l’issue d’un déplacement cette semaine à Paris, où il a rencontré le président Emmanuel Macron, Yaïr Lapid a dit « ne pas écarter » une éventuelle rencontre avec M. Abbas tout en précisant que cela « n’était pas une priorité » à l’approche des législatives israéliennes anticipées du 1er novembre.