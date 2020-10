Professeur tué en France: qui est Abdelhakim Sefrioui, l’islamiste franco-marocain toujours en garde à vue ?

Harangueur charismatique et sulfureux, Abdelhakim Sefrioui, en garde à vue depuis samedi dans le cadre de l’enquête ouverte sur l’assassinat de l’enseignant Samuel Paty, sillonne depuis plus de 15 ans la région parisienne, organisant manifestations, prières de rue et actions devant des lycées.

De Saint-Ouen (nord de Paris), où il milite déjà contre une proviseure de lycée, à Drancy (nord-est), en passant par Les Ulis (sud-ouest de la capitale), il a, avec différents collectifs, déstabilisé « des collectivités, des mairies, des élus pour les pousser à prendre des décisions concernant l’islam ou le problème israélo-palestinien », raconte Noam Anouar, délégué syndical Vigi (classé à gauche) et ancien policier du renseignement à la préfecture de police de Paris.

Né en 1959 à Fès, franco-marocain, marié à une Française convertie et père de deux enfants, selon plusieurs interlocuteurs, Abdelhakim Sefrioui apparaît dans les médias au début des années 2000, alors que la France s’apprête à adopter la loi controversée sur le port de signes religieux à l’école.

Alors libraire rue Jean-Pierre Timbaud, artère parisienne parsemée de magasins de livres ou d’habits islamiques, il est interrogé par l’AFP à la veille de manifestations contre cette loi.

Ce texte – adopté au printemps 2004 – « a rendu flagrante une fissure » entre les musulmans et les autres, dit-il alors.

« Les chrétiens, les juifs, les homosexuels auraient le droit de manifester et on dit aux musulmans de se faire tout petits ? », s’agace-t-il, avant de prédire que la loi sur la laïcité va pousser à la création de « dizaines » d’établissements confessionnels musulmans.