La mort tragique de Mina, âgée alors de 45 ans remonte à plus d’une année. Le procès contre son mari vient de démarrer.

Le tribunal de première instance de Brescia (en Lombardie, dans le nord de l’Italie) a ouvert cette semaine le procès du mari de Mina Safina, aide soignante décédée dès suite de «brûlures très grave» en septembre 2020.

Le mari a toujours affirmé que sa femme s’est aspergée d’alcool avant de s’auto-immoler. Mais un enregistrement de l’appel passé par sa femme le soir du dimanche 20 septembre vient de contredire son hypothèse. Sur l’enregistrement on entend Mina demander de l’aide et dire clairement que son mari l’a brûlé.

Quelques instants plus tard, l’ambulance est arrivé sur les lieux et parvient à sortir Mina. Elle est transférée d’urgence à l’hôpital Gaslini de Gênes, étant donné qu’elle présente «des brûlures profondes réparties sur 90% de son corps», rapporte le média local Giornale de Brescia. Une semaine plus tard, le dimanche 27 septembre, le décès est déclaré.

Son mari, âgée de 55 ans et sans emploi, a également été brûlé au niveau du bras et de la main droite. Il est poursuivi pour homicide, bien qu’il clame encore son innocence.