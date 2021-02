Des juifs ultra-orthodoxes ont attaqué dimanche à coup de pierres des policiers israéliens pendant la fête religieuse de Pourim, ravivant les tensions autour du respect des mesures sanitaires pour lutter contre le coronavirus.

Des dizaines de juifs ultra-orthodoxes ont lancé des pierres et des objets vers des agents des forces de l’ordre venus retirer des poupées de policiers, suspendues à des fils électriques, dans le quartier de Mea Shearim, à Jérusalem, a constaté un journaliste de l’AFP qui a entendu des manifestants qualifier les forces de l’ordre de « nazis ».

Sur une des poupées était inscrit le nom du préfet de police Yaakov Shabtai, ont indiqué les forces de l’ordre qui ont dit avoir arrêté un suspect.

Un peu plus tard dans la soirée, un minibus coincé dans un embouteillage et pris à partie par des passants a foncé sur la foule écrasant un homme, selon la police et une vidéo diffusée par le site d’information israélien Ynet.