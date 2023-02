Une cour d’assises française a condamné vendredi un influenceur à 19 ans de prison pour le meurtre diffusé en direct sur internet d’un homme après une dispute en ligne.

Fils d’une actrice française, Firmine Richard (« Huit femmes », « Romuald et Juliette », « Les Profs 2″…) chez laquelle il vivait encore, Keneff Leauva, 40 ans, avait poignardé à mort en avril 2021 Mamadi T., alias « Moussa VR6 ».

La victime s’était présentée à l’aube au domicile de la comédienne dans la région parisienne pour s’expliquer après une altercation devant 500 spectateurs sur l’application de vidéo en direct Bigo Live où les affrontements sont légion.

Avec de nombreux internautes appelés à témoigner, le procès a mis en lumière cette semaine comment la radicalisation individuelle d’un homme s’était inscrite dans une dérive collective en ligne au point de brouiller les frontières du réel et du virtuel.

De toute la France, de tous milieux et tous âges, une kyrielle d’utilisateurs a plongé la cour dans l’atmosphère toxique du microcosme du live-streaming née avec l’application Periscope en 2015-2016.

Après des débuts relativement insouciants, « petit à petit, il y a eu des embrouilles, des clashs, des affichages qui sont montés d’escalade en escalade », a relaté un internaute.

Lire aussi: L’influenceur controversé Andrew Tate arrêté en Roumanie pour proxénétisme

Dans ce panier de crabes, on s’invective dans des « rooms à clash » très populaires, on intrigue, on médit sur les « amis » d’hier, on se monte les uns contre les autres… Le harcèlement y est poussé à l’extrême, pouvant aller d’appels téléphoniques malveillants à la publication de vidéos pornographiques en représailles (« revenge porn »).

S’étant fait initialement connaître en documentant son quotidien de chauffeur de VTC, Keneff Leauva a gagné en notoriété en adoptant une posture virulente et agressive.

Sur l’application, chanter ou jardiner rapporte un suivi de dix personnes alors que se bagarrer, s’insulter, se déplacer pour « taper des gens » veut dire que toute la communauté assiste, a résumé un autre internaute.

Pour garder sa réputation, l’engrenage de la violence avait déjà valu à Keneff Leauva de perdre une phalange dans une bagarre et un séjour de quelques mois en prison.

Persuadé que Mamadi T. était venu le frapper pour diffuser ensuite son humiliation sur Bigo Live, Keneff Leauva a mis trois coups de couteau de cuisine au thorax de son adversaire. « Je pensais pas que c’étaient des coups fatals ». « J’me disais +j’ai mis des piques, il va se faire recoudre+ », a-t-il expliqué à l’audience.