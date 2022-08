L’avocate Lucie Simon a porté plainte à Paris pour menaces et cyberharcèlement depuis qu’elle défend l’imam Hassan Iquioussen, dont l’expulsion, réclamée par le ministre de l’Intérieur, a été suspendue, ont annoncé mardi ses avocats.

Une plainte contre X pour mise en danger, menaces et cyberharcèlement a été déposée mi-août auprès du tribunal judiciaire de Paris, selon un document consulté par l’AFP.

Cette plainte est actuellement en cours d’analyse, a indiqué à l’AFP le parquet de Paris.

« Depuis l’annonce, via Twitter par Gérald Darmanin, de la volonté du ministère de l’Intérieur d’expulser Iquioussen, notre consœur est personnellement la cible d’un odieux déferlement de haine et d’injures, en raison de sa seule qualité d’avocate », écrivent ses avocats, Nino Arnaud et Romain Ruiz, dans un communiqué transmis à l’AFP.

Lire aussi. Affaire de l’imam Iquioussen: un recours du ministère français de l’Intérieur examiné le 26 août

Le ministre avait annoncé le 28 juillet l’expulsion de Iquioussen, prédicateur dans le Nord et réputé proche des Frères musulmans, pour des appels à la haine et à la violence contre la communauté juive notamment.

Le tribunal administratif de Paris a suspendu le 5 août cette demande, estimant que cette expulsion porterait une « atteinte disproportionnée » à la « vie privée et familiale » de l’imam, âgé de 57 ans et né en France, mais de nationalité marocaine. L’appel du ministère doit être examiné vendredi par le Conseil d’Etat.

« Consécutivement à cette décision, d’innommables menaces de viol et de mort se sont adjointes aux injures dont notre consœur était d’ores et déjà victime », selon les deux avocats de Me Lucie Simon.

« Nous espérons que notre consœur bénéficiera de la même inclinaison du ministre de l’Intérieur à s’élever publiquement pour protéger les policiers objets de menaces, ou a minima, de celle de notre ancien confrère devenu garde des Sceaux (Eric Dupond-Moretti) à protéger la justice des tentatives de déstabilisation dont elle fait trop fréquemment l’objet », écrivent Me Arnaud et Me Ruiz.

La Ligue des droits de l’Homme, qui, sans cautionner les propos de l’imam, s’est élevée contre la demande d’expulsion le visant au nom du « respect des principes de droit », a également porté plainte le 3 août pour « menaces de mort réitérées », selon son président, l’avocat Patrick Baudouin.

« On ne peut qu’être scandalisé devant de telles menaces alors que la LDH ne fait que remplir sa mission, la défense du respect des principes qui fondent l’Etat de droit », a réagi Me Baudouin.