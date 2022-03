Dans une lettre, le président français Emmanuel Macron annonce ce jeudi 3 mars qu’il sera bien candidat à l’élection présidentielle d’avril prochain.

Il a officialisé jeudi soir sa candidature pour une second mandat présidentiel, dans une lettre aux Français publiée sur les sites de plusieurs médias à 38 jours du premier tour.

«Il nous faudra travailler plus et poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production», ajoute le président-candidat dans un texte de trois pages où il livre quelques pistes sur les grands axes et les valeurs associées à son projet.

Bien que la dernière vague de Covid-19 ait entamé sa décrue et que le chef de l’Etat ait soldé des mois de tensions avec les colonels au pouvoir au Mali en actant le 17 février le retrait militaire français de ce pays, l’invasion de l’Ukraine par la Russie une semaine plus tard a brusquement réduit sa fenêtre d’opportunité électorale.

Dans un éditorial publié la semaine dernière, le quotidien L’Opinion relevait que cette guerre «a déjà fait une victime collatérale: la campagne électorale française s’arrête avant même d’avoir véritablement commencé». Le conflit «écrasera pour longtemps le reste de l’actualité: savoir si l’âge de la retraite doit être repoussé à 64 ou 65 ans passionnera moins que l’évolution de la menace à nos frontières européennes», estimait le journal.

Lire aussi. Ukraine: Macron va voir Poutine, en quête de désescalade

Plus encore que l’entrée en lice volontairement tardive d’Emmanuel Macron, la succession des crises, d’abord le Covid-19, et à présent la guerre, met en sourdine «les enjeux réels de la campagne, notamment les enjeux sociaux qui sont inaudibles», a affirmé à l’AFP le sondeur Jérôme Sainte-Marie. Ce sera aussi l’une des plus courtes jamais concourues par un président sortant, au grand dam de ses adversaires qui n’aspirent qu’à en découdre avec lui sur un bilan qu’ils dénoncent avec véhémence.

«Les dossiers des réformes à venir, les dossiers économiques et sociaux sur lesquels les opposants attendaient le chef de l’Etat, ces dossiers ne seront probablement jamais ouverts véritablement devant les électeurs. Cette élection va être probablement largement escamotée», a-t-il analysé samedi soir sur BFMTV, y voyant «une chance pour un président sortant».

Une poussée dans les sondages

De fait, Emmanuel Macron a encore accru son avance sur ses principaux concurrents dans les derniers sondages, avec désormais plus de 10 points d’avance sur un trio composé des deux représentants de l’extrême droite, Marine Le Pen pour le Rassemblement national, et l’ex-polémiste Eric Zemmour, et la candidate du parti de droite Les Républicains, Valérie Pécresse.

Toutes les enquêtes le donnent réélu quel que soit son adversaire au second tour le 24 avril.