Le nom de l’actuelle directrice de générale de l’Unesco, Audrey Azoulay, est cité dans tous les médias comme pouvant être la future locataire de Matignon. Certains s’y opposent déjà…

Ancienne ministre de la Culture sous la présidence de François Hollande, Audrey Azoulay pourrait refaire son come-back sur la scène politique française, croient savoir certains médias français. Et c’est au tant convoité poste de Premier ministre pour le second mandat d’Emmanuel Macron.

Jean Castex a d’ailleurs chaleureusement été remercié par Macron lors du Conseil des ministres, mercredi 11 mai, et devrait annoncer sa démission lundi, indique Europe 1. Emmanuel Macron a affirmé lundi savoir qui serait son prochain Premier ministre, tout en refusant de dévoiler son nom, indique pour sa part l’agence AFP qui ajoute que nombreuses sources parient sur la nomination d’une femme, qui serait la première à diriger un gouvernement depuis Édith Cresson, choisie par François Mitterrand en mai 1991.

Lire aussi: Le roi félicite Audrey Azoulay pour sa réélection à la tête de l’UNESCO

Et chacun de soupeser les chances des ministres sortants Barbara Pompili (Transition écologique), Elisabeth Borne (Travail) ou Agnès Pannier-Runacher (Industrie), tandis que circulent aussi les noms des anciennes ministres de gauche Audrey Azoulay, actuelle directrice générale de l’Unesco, et Marisol Touraine, présente à la cérémonie d’investiture samedi, poursuit la même source.

— Élections 2022 (@2022Elections) May 11, 2022

— Nils Wilcke (@paul_denton) May 11, 2022

Et si c’était elle? Audrey Azoulay, la directrice de l’Unesco, reste muette alors que Valérie Rabault et l’ex-dircab de Valls Véronique Bédague ont refusé Matignon. L’ex-ministre de la culture sous Hollande a fait l’ENA avec Alexis Kohler, rappelle le Canard #remaniement

Marisol Touraine ? Audrey Azoulay ? En tout cas, Castex ne souhaite pas entrer dans le futur gouvernement et veut faire « une pause ». Il ne sera pas non plus candidat aux Législatives.#Matignon

— Didier Maïsto (@DidierMaisto) May 11, 2022