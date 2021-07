Plus de la moitié des Français s’est dite favorable à rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire pour tous, afin d’éviter une nouvelle vague épidémique en septembre, selon les résultats d’un sondage relayés, vendredi, par la presse de l’hexagone.

D’après cette enquête d’opinion réalisée pour le compte de Franceinfo et Le Figaro, 58% des sondés ont affirmé être pour la vaccination obligatoire pour l’ensemble de la population, alors que le gouvernement prépare un projet de loi envisageant cette obligation pour les personnels soignants.

L’enquête montre que les plus jeunes sont les plus opposés à cette idée: plus de 55 % des 18-34 ans sont contre, tout comme les classes populaires, qui ont répondu à la négative à 52%.

Le sondage révèle également que 72% des participants au sondage sont favorables à cette mesure pour le personnel soignant.

Alors que la décrue épidémique se poursuit en France depuis plusieurs semaines, les autorités sanitaires avertissent de la possibilité d’une quatrième vague en raison de la diffusion rapide du variant Delta, qui représente désormais environ 20% des nouveaux cas.

Depuis le début de la campagne de vaccination fin 2020, 34.103.180 personnes ont reçu au moins une injection (soit 50,6% de la population totale) et 23.270.971 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 34,5% de la population), selon les derniers chiffres de l’agence Santé publique France.

Le gouvernement français s’est fixé pour objectif de faire vacciner 85% des personnes âgées de plus de 50 ans et des adultes atteints de comorbidité, 75% des adultes avec au moins une dose, soit 40 millions de personnes, et 66% avec un schéma vaccinal complet, soit 35 millions d’individus d’ici la fin du mois d’août.